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سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدِّم أوراق اعتماده للرئيس المجري

قدَّم السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعة أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المجر لرئيس جمهورية المجر يانوش آدير، وذلك في القصر الجمهوري بالعاصمة بودابست.

‏ونقل السفير "ابن رافعة" لرئيس جمهورية المجر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، وتمنياتهما للمجر بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس المجري عن تقديره لخادم الحرمين ولسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

كما تناول رئيس جمهورية المجر مع السفير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدَين الصديقَين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدِّم أوراق اعتماده للرئيس المجري
سبق

قدَّم السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعة أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المجر لرئيس جمهورية المجر يانوش آدير، وذلك في القصر الجمهوري بالعاصمة بودابست.

‏ونقل السفير "ابن رافعة" لرئيس جمهورية المجر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، وتمنياتهما للمجر بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس المجري عن تقديره لخادم الحرمين ولسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

كما تناول رئيس جمهورية المجر مع السفير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدَين الصديقَين.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
10:38 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:14 PM

سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدِّم أوراق اعتماده للرئيس المجري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعة أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المجر لرئيس جمهورية المجر يانوش آدير، وذلك في القصر الجمهوري بالعاصمة بودابست.

‏ونقل السفير "ابن رافعة" لرئيس جمهورية المجر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، وتمنياتهما للمجر بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس المجري عن تقديره لخادم الحرمين ولسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

كما تناول رئيس جمهورية المجر مع السفير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدَين الصديقَين.

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