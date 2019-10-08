ليلة ماطرة شرق الليث .. ومطالبات من أولياء أمور بتعليق الدراسة

تسببت في قطع الطرق وانقطاع الكهرباء إلى جانب جريان الأودية

طالب عددٌ من أولياء أمور الطلاب والطالبات، بتعليق الدراسة غدًا في قرى ومراكز شرق الليث، بسبب ما تشهده حاليًا من ليلة ماطرة تسببت في قطع الطرق وانقطاع الكهرباء، إلى جانب جريان الأودية.

وأظهر مقطع فيديو؛ أصوات الرعد ووميض البرق بسماء شرق الليث، فيما لا تزال الأمطار تواصل هطولها، كما شلّت السيول الحركة تمامًا.

وقال أولياء الأمور لـ"سبق" في مركز الرهوة وجدم وبني يزيد، شرقي محافظة الليث؛ إن المنطقة تشهد ليلة ماطرة ما نتج عنها سيول جارفة تسببت في عزل القرى وتضرر الكثير من الطرق، ما يستوجب تعليق الدراسة غدًا الثلاثاء.

وطالب الأهالي مسؤولي إدارة تعليم الليث بضرورة تعليق الدراسة، خوفًا على أبنائهم وبناتهم، مؤكدين أن الأودية تشكل خطرًا محتومًا على سالكيها، خصوصًا المعلمين والمعلمات القادمين من خارج المنطقة ما يعرضهم للخطر.