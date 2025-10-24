طالب صيادو محافظة بيش الجهات المعنية استكمال تجهيزات المرسى الجديد في الكورنيش الجديد، وذلك بعدما تبلغوا بإلزامهم بالانتقال إليه والإبحار منه في حين أن المرسى يفتقد للتجهيزات. وقال الصيادون في حديثهم لـ"سبق": ألزمنا في يوم الاثنين الموافق 22/10/1441 بالإبحار لجلب أرزاقنا من المرسى الجديد في كورنيش بيش الجديد على الرغم من أن المرسى الجديد يحتاج إلى الخدمات الهامة ومنها، وجود رصيف تحميل وتنزيل وزيادة المسافة بين أرصفة الوقوف كونها ضيقة جداً ولا توجد أماكن للصيانة وتنزيل الشباك والصيانة الروتينية والضرورية وكذلك رصيف الممشى ضيق لا يستطيع الصياد القيام بنقل أغراضه للواسطة. وبين الصيادون أن كاسر الأمواج بالمرسى مكون من حجر صغير جداً قابل للانجراف من قبل الأمواج، وقد سبق انهياره في المرسى السابق المؤقت ولا يوجد مزلقان خاص بالصيادين والأحجار المقابلة للأربطة بدأت للتساقط مما يؤدي إلى تساقطها كليًا مستقبلاً، كما أن مدخل السيارات إلى الأرصفة ضيق ولا تستطيع إسعاف أي مصاب أو تنزيل الأغراض الخاصة بالصيادين. وبينوا أن المرسى غير مخصص للصيادين فقط أسوة بالمراسي بالمنطقة مثل مرسى الحافة بجازان والمضايا والشقيق وغيرها من المراسي. ومن جهة أخرى أكد مدير عام الثروة السمكية بالمنطقة علي الرفاعي لـ"سبق" أن المرسى نفذ عن طريق شركة أرامكو ولم يتم تنسيق حول التصاميم والتخطيط للمشروع ولا توجد استشارة متبادلة حول المشروع وقد قمنا اليوم بزيارة من أجل إعداد تقرير بناءً على طلبات الصيادين وسنعد تقريرًا للوزارة بهذا الشأن، علمًا أن موضوع استلام المرسى يتعلق بعدة عوامل تتعلق بالإنشاءات والمواد المستخدمة ولابد من التأكد من جميع المتطلبات قبل ذلك .

صيادو بيش يشتكون حال مرساهم الجديد .. السمكية: سنخاطب الوزارة محمد المواسي سبق 2019-10-22 طالب صيادو محافظة بيش الجهات المعنية استكمال تجهيزات المرسى الجديد في الكورنيش الجديد، وذلك بعدما تبلغوا بإلزامهم بالانتقال إليه والإبحار منه في حين أن المرسى يفتقد للتجهيزات.



وقال الصيادون في حديثهم لـ"سبق": ألزمنا في يوم الاثنين الموافق 22/10/1441 بالإبحار لجلب أرزاقنا من المرسى الجديد في كورنيش بيش الجديد على الرغم من أن المرسى الجديد يحتاج إلى الخدمات الهامة ومنها، وجود رصيف تحميل وتنزيل وزيادة المسافة بين أرصفة الوقوف كونها ضيقة جداً ولا توجد أماكن للصيانة وتنزيل الشباك والصيانة الروتينية والضرورية وكذلك رصيف الممشى ضيق لا يستطيع الصياد القيام بنقل أغراضه للواسطة.



وبين الصيادون أن كاسر الأمواج بالمرسى مكون من حجر صغير جداً قابل للانجراف من قبل الأمواج، وقد سبق انهياره في المرسى السابق المؤقت ولا يوجد مزلقان خاص بالصيادين والأحجار المقابلة للأربطة بدأت للتساقط مما يؤدي إلى تساقطها كليًا مستقبلاً، كما أن مدخل السيارات إلى الأرصفة ضيق ولا تستطيع إسعاف أي مصاب أو تنزيل الأغراض الخاصة بالصيادين.



وبينوا أن المرسى غير مخصص للصيادين فقط أسوة بالمراسي بالمنطقة مثل مرسى الحافة بجازان والمضايا والشقيق وغيرها من المراسي.



ومن جهة أخرى أكد مدير عام الثروة السمكية بالمنطقة علي الرفاعي لـ"سبق" أن المرسى نفذ عن طريق شركة أرامكو ولم يتم تنسيق حول التصاميم والتخطيط للمشروع ولا توجد استشارة متبادلة حول المشروع وقد قمنا اليوم بزيارة من أجل إعداد تقرير بناءً على طلبات الصيادين وسنعد تقريرًا للوزارة بهذا الشأن، علمًا أن موضوع استلام المرسى يتعلق بعدة عوامل تتعلق بالإنشاءات والمواد المستخدمة ولابد من التأكد من جميع المتطلبات قبل ذلك .

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 02:47 PM

صيادو بيش يشتكون حال مرساهم الجديد .. السمكية: سنخاطب الوزارة قالوا لـ"سبق": كاسر الأمواج بالمرسى مكون من حجر صغير قابل للانجراف





A A A





9 مشاركة

طالب صيادو محافظة بيش الجهات المعنية استكمال تجهيزات المرسى الجديد في الكورنيش الجديد، وذلك بعدما تبلغوا بإلزامهم بالانتقال إليه والإبحار منه في حين أن المرسى يفتقد للتجهيزات.



وقال الصيادون في حديثهم لـ"سبق": ألزمنا في يوم الاثنين الموافق 22/10/1441 بالإبحار لجلب أرزاقنا من المرسى الجديد في كورنيش بيش الجديد على الرغم من أن المرسى الجديد يحتاج إلى الخدمات الهامة ومنها، وجود رصيف تحميل وتنزيل وزيادة المسافة بين أرصفة الوقوف كونها ضيقة جداً ولا توجد أماكن للصيانة وتنزيل الشباك والصيانة الروتينية والضرورية وكذلك رصيف الممشى ضيق لا يستطيع الصياد القيام بنقل أغراضه للواسطة.



وبين الصيادون أن كاسر الأمواج بالمرسى مكون من حجر صغير جداً قابل للانجراف من قبل الأمواج، وقد سبق انهياره في المرسى السابق المؤقت ولا يوجد مزلقان خاص بالصيادين والأحجار المقابلة للأربطة بدأت للتساقط مما يؤدي إلى تساقطها كليًا مستقبلاً، كما أن مدخل السيارات إلى الأرصفة ضيق ولا تستطيع إسعاف أي مصاب أو تنزيل الأغراض الخاصة بالصيادين.



وبينوا أن المرسى غير مخصص للصيادين فقط أسوة بالمراسي بالمنطقة مثل مرسى الحافة بجازان والمضايا والشقيق وغيرها من المراسي.



ومن جهة أخرى أكد مدير عام الثروة السمكية بالمنطقة علي الرفاعي لـ"سبق" أن المرسى نفذ عن طريق شركة أرامكو ولم يتم تنسيق حول التصاميم والتخطيط للمشروع ولا توجد استشارة متبادلة حول المشروع وقد قمنا اليوم بزيارة من أجل إعداد تقرير بناءً على طلبات الصيادين وسنعد تقريرًا للوزارة بهذا الشأن، علمًا أن موضوع استلام المرسى يتعلق بعدة عوامل تتعلق بالإنشاءات والمواد المستخدمة ولابد من التأكد من جميع المتطلبات قبل ذلك .