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شاهد.. أمير الرياض يستقبل الفائزين ببطولة قفز الحواجز

أشاد بتمثيل أبناء الوطن وتحقيقهم لمراكز دولية

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز للفروسية الدكتور خالد الجريسي، والفرسان الفائزين بالجوائز الخمس لبطولة كأسه لقفز الحواجز.

وأقيمت البطولة، مؤخرًا، بمشاركة أكثر من مائة فارس وفارسة و180 جواداً، من مختلف مناطق المملكة، وذلك على مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بما تحقق من تنظيم ومنافسة ظهرت بمستوى عالٍ وداعم لهذه الرياضة الأصيلة، منوهاً بتمثيل أبناء الوطن وتحقيقهم مراكز دولية وتنافسهم محلياً في تعزيز وتطوير مهاراتهم.

والتقطت الصور التذكارية لأمير منطقة الرياض مع الفرسان الفائزين بالجوائز الذين عبروا عن شكرهم له على دعمه واهتمامه برياضة قفز الحواجز وروادها, مشيرين إلى ما حظوا به من تشجيع ومتابعته لهم.

يذكر أن الفارس عبدالله الشربتلي حقق كأس أمير منطقة الرياض في فئة "المحترفين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير الرياض يستقبل الفائزين ببطولة قفز الحواجز
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز للفروسية الدكتور خالد الجريسي، والفرسان الفائزين بالجوائز الخمس لبطولة كأسه لقفز الحواجز.

وأقيمت البطولة، مؤخرًا، بمشاركة أكثر من مائة فارس وفارسة و180 جواداً، من مختلف مناطق المملكة، وذلك على مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بما تحقق من تنظيم ومنافسة ظهرت بمستوى عالٍ وداعم لهذه الرياضة الأصيلة، منوهاً بتمثيل أبناء الوطن وتحقيقهم مراكز دولية وتنافسهم محلياً في تعزيز وتطوير مهاراتهم.

والتقطت الصور التذكارية لأمير منطقة الرياض مع الفرسان الفائزين بالجوائز الذين عبروا عن شكرهم له على دعمه واهتمامه برياضة قفز الحواجز وروادها, مشيرين إلى ما حظوا به من تشجيع ومتابعته لهم.

يذكر أن الفارس عبدالله الشربتلي حقق كأس أمير منطقة الرياض في فئة "المحترفين".

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:23 PM

شاهد.. أمير الرياض يستقبل الفائزين ببطولة قفز الحواجز

أشاد بتمثيل أبناء الوطن وتحقيقهم لمراكز دولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز للفروسية الدكتور خالد الجريسي، والفرسان الفائزين بالجوائز الخمس لبطولة كأسه لقفز الحواجز.

وأقيمت البطولة، مؤخرًا، بمشاركة أكثر من مائة فارس وفارسة و180 جواداً، من مختلف مناطق المملكة، وذلك على مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بما تحقق من تنظيم ومنافسة ظهرت بمستوى عالٍ وداعم لهذه الرياضة الأصيلة، منوهاً بتمثيل أبناء الوطن وتحقيقهم مراكز دولية وتنافسهم محلياً في تعزيز وتطوير مهاراتهم.

والتقطت الصور التذكارية لأمير منطقة الرياض مع الفرسان الفائزين بالجوائز الذين عبروا عن شكرهم له على دعمه واهتمامه برياضة قفز الحواجز وروادها, مشيرين إلى ما حظوا به من تشجيع ومتابعته لهم.

يذكر أن الفارس عبدالله الشربتلي حقق كأس أمير منطقة الرياض في فئة "المحترفين".

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