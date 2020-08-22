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هطولات ورياح قوية.. "الحصيني" يرسم خريطة توقعاته لـ "طقس اليوم والليلة"

فيما توقعت "الأرصاد" في تقريرها تكوُّن سحب رعدية ممطرة بمناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة بمواقع عدة.

وقال "الحصيني"؛ مفصلاً عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "متوقع اليوم السبت 1442/1/3هـ، وليلة الأحد -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وأقصى جنوب الشرقية- الربع الخالي وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن".

وأضاف: "رياح من متوسطة لقوية، اليوم السبت، على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأقصى الشمالية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، الطائف)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، جازان).

عبد العزيز الحصيني أمطار متفاوتة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات ورياح قوية.. "الحصيني" يرسم خريطة توقعاته لـ "طقس اليوم والليلة"
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة بمواقع عدة.

وقال "الحصيني"؛ مفصلاً عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "متوقع اليوم السبت 1442/1/3هـ، وليلة الأحد -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وأقصى جنوب الشرقية- الربع الخالي وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن".

وأضاف: "رياح من متوسطة لقوية، اليوم السبت، على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأقصى الشمالية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، الطائف)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، جازان).

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
11:14 AM

هطولات ورياح قوية.. "الحصيني" يرسم خريطة توقعاته لـ "طقس اليوم والليلة"

فيما توقعت "الأرصاد" في تقريرها تكوُّن سحب رعدية ممطرة بمناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة بمواقع عدة.

وقال "الحصيني"؛ مفصلاً عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "متوقع اليوم السبت 1442/1/3هـ، وليلة الأحد -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وأقصى جنوب الشرقية- الربع الخالي وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن".

وأضاف: "رياح من متوسطة لقوية، اليوم السبت، على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأقصى الشمالية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، الطائف)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، جازان).

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