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تبوك.. القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف

أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يقوم أحدهما بسرقة هاتف متنقل (جوال) من سيارة إسعاف أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه، بمدينة تبوك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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تبوك.. القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يقوم أحدهما بسرقة هاتف متنقل (جوال) من سيارة إسعاف أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه، بمدينة تبوك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
05:30 PM

تبوك.. القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف

أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
1,509

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يقوم أحدهما بسرقة هاتف متنقل (جوال) من سيارة إسعاف أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه، بمدينة تبوك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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