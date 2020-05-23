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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

رفع التهنئة للقيادة.. وزير الشؤون الإسلامية: نستقبل العيد ونحن نعيش في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ وتلاحم مثالي

ثمّن الإنجازات العملاقة التي تحققت خلال الفترة الماضية في كل المجالات

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لعام 1441هــ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيدهما الله بنصره- داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهما أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وهما يرفلان بالصحة والعافية والعزة والتمكين

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إننا نستقبل عيد الفطر المبارك ونحن نعيش في هذا الوطن الغالي في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ واستقرارٍ وتلاحم مثالي بين القيادة والشعب، بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لولاة أمرنا -حفظهم الله- وحرصهم الكامل على تحقيق مصالح المواطنين، والسعي في كل ما يخدم الوطن والمواطن في جميع مناحي الحياة.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات عملاقة في بلادنا العزيزة خلال الفترة الماضية في كل المجالات، إنما تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وبمتابعة دؤوبة من سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أدام الله توفيقه- ونتاجاً للخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م، التي حققت النقلة التاريخية المنتظرة لبلادنا في زمن قياسي -ولله الحمد والمنة.

وأضاف: إن عناية ورعاية قيادتنا الرشيدة بالوطن والمواطن قد بلغت مداها وتجسدت بكل معانيها خلال الأزمة التي نعيشها حالياً، ويعيشها العالم أجمع، أزمة فيروس كورونا، حين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في قت مبكر من انتشاره في أنحاء العالم.

وأكد الوزير أن ذلك كان بسبب حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة المواطن السعودي وكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، والمحافظة على سلامتهم، بل امتدت إنسانية خادم الحرمين الشريفين بأن أمر -رعاه الله- بعلاج كل من يصاب في هذا الوباء بالمجان من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، والتي تعد سابقة على مستوى العالم، ولتصبح المملكة نموذجا يحتذى في المحافظة على الإنسان وسلامته، ولتكون بذلك محل إشادة من رؤساء وقيادات دول ومنظمات عالمية.

وفي ختام تصريحه سأل الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتنا وشعب المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذا البلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة وجميع بلاد العالم، كما سأل الله تعالى أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الصحة والعافية، والعزة والتمكين، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على ما يوليانه للوطن والمواطنين من عناية واهتمام، وأن يمد في عمرهما ويبارك في عملهما، وأن يحفظهما بحفظه ويكلأهما برعايته.

عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رفع التهنئة للقيادة.. وزير الشؤون الإسلامية: نستقبل العيد ونحن نعيش في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ وتلاحم مثالي
سبق

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لعام 1441هــ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيدهما الله بنصره- داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهما أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وهما يرفلان بالصحة والعافية والعزة والتمكين

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إننا نستقبل عيد الفطر المبارك ونحن نعيش في هذا الوطن الغالي في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ واستقرارٍ وتلاحم مثالي بين القيادة والشعب، بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لولاة أمرنا -حفظهم الله- وحرصهم الكامل على تحقيق مصالح المواطنين، والسعي في كل ما يخدم الوطن والمواطن في جميع مناحي الحياة.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات عملاقة في بلادنا العزيزة خلال الفترة الماضية في كل المجالات، إنما تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وبمتابعة دؤوبة من سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أدام الله توفيقه- ونتاجاً للخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م، التي حققت النقلة التاريخية المنتظرة لبلادنا في زمن قياسي -ولله الحمد والمنة.

وأضاف: إن عناية ورعاية قيادتنا الرشيدة بالوطن والمواطن قد بلغت مداها وتجسدت بكل معانيها خلال الأزمة التي نعيشها حالياً، ويعيشها العالم أجمع، أزمة فيروس كورونا، حين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في قت مبكر من انتشاره في أنحاء العالم.

وأكد الوزير أن ذلك كان بسبب حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة المواطن السعودي وكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، والمحافظة على سلامتهم، بل امتدت إنسانية خادم الحرمين الشريفين بأن أمر -رعاه الله- بعلاج كل من يصاب في هذا الوباء بالمجان من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، والتي تعد سابقة على مستوى العالم، ولتصبح المملكة نموذجا يحتذى في المحافظة على الإنسان وسلامته، ولتكون بذلك محل إشادة من رؤساء وقيادات دول ومنظمات عالمية.

وفي ختام تصريحه سأل الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتنا وشعب المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذا البلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة وجميع بلاد العالم، كما سأل الله تعالى أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الصحة والعافية، والعزة والتمكين، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على ما يوليانه للوطن والمواطنين من عناية واهتمام، وأن يمد في عمرهما ويبارك في عملهما، وأن يحفظهما بحفظه ويكلأهما برعايته.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
03:10 PM

رفع التهنئة للقيادة.. وزير الشؤون الإسلامية: نستقبل العيد ونحن نعيش في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ وتلاحم مثالي

ثمّن الإنجازات العملاقة التي تحققت خلال الفترة الماضية في كل المجالات

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عبدالله العنزي - الرياض
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رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لعام 1441هــ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيدهما الله بنصره- داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهما أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وهما يرفلان بالصحة والعافية والعزة والتمكين

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إننا نستقبل عيد الفطر المبارك ونحن نعيش في هذا الوطن الغالي في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ واستقرارٍ وتلاحم مثالي بين القيادة والشعب، بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لولاة أمرنا -حفظهم الله- وحرصهم الكامل على تحقيق مصالح المواطنين، والسعي في كل ما يخدم الوطن والمواطن في جميع مناحي الحياة.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات عملاقة في بلادنا العزيزة خلال الفترة الماضية في كل المجالات، إنما تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وبمتابعة دؤوبة من سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أدام الله توفيقه- ونتاجاً للخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م، التي حققت النقلة التاريخية المنتظرة لبلادنا في زمن قياسي -ولله الحمد والمنة.

وأضاف: إن عناية ورعاية قيادتنا الرشيدة بالوطن والمواطن قد بلغت مداها وتجسدت بكل معانيها خلال الأزمة التي نعيشها حالياً، ويعيشها العالم أجمع، أزمة فيروس كورونا، حين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في قت مبكر من انتشاره في أنحاء العالم.

وأكد الوزير أن ذلك كان بسبب حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة المواطن السعودي وكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، والمحافظة على سلامتهم، بل امتدت إنسانية خادم الحرمين الشريفين بأن أمر -رعاه الله- بعلاج كل من يصاب في هذا الوباء بالمجان من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، والتي تعد سابقة على مستوى العالم، ولتصبح المملكة نموذجا يحتذى في المحافظة على الإنسان وسلامته، ولتكون بذلك محل إشادة من رؤساء وقيادات دول ومنظمات عالمية.

وفي ختام تصريحه سأل الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتنا وشعب المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذا البلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة وجميع بلاد العالم، كما سأل الله تعالى أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الصحة والعافية، والعزة والتمكين، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على ما يوليانه للوطن والمواطنين من عناية واهتمام، وأن يمد في عمرهما ويبارك في عملهما، وأن يحفظهما بحفظه ويكلأهما برعايته.

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