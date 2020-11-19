النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس التنفيذي للإعلام المرئي والمسموع يتفقد منصة البث التلفزيوني الموحد

"الحازمي" يؤكد أن المملكة تتمتع باقتصاد رائد عالمياً يتميز بتنوع موارده

تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، تجهيزات وإمكانيات مركز منصة البث التلفزيوني الموحد "المنصة الإعلامية"، الذي أطلق قبل أيام.

وأوضح "الحازمي" أن المنصة ستكون بمثابة الذراع التشغيلي للهيئة، وستسهم في توفير بنية إعلامية تحتية وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج الإعلامي في المملكة والشرق الأوسط بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، والتوسع في إنشاء الاستديوهات التلفزيونية للإنتاج البرامجي والدرامي ومواقع التصوير المفتوح، وتدريب الكفاءات السعودية الشابة للرقي بقطاع الإعلام والإنتاج الإعلامي في المملكة.

وقال: المملكة تتمتع بأحد الاقتصادات الرائدة عالمياً، الذي يتميز بتنوع موارده وتمكنه من تعزيز مكانتها التنافسية في القطاعات كافة ومن ضمنها قطاع الإعلام والبيئة الخصبة التي يوفرها لجذب الاستثمارات والإسهام في تحقيق رؤية 2030 ليكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سعود بن نصار الحازمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس التنفيذي للإعلام المرئي والمسموع يتفقد منصة البث التلفزيوني الموحد
سبق

تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، تجهيزات وإمكانيات مركز منصة البث التلفزيوني الموحد "المنصة الإعلامية"، الذي أطلق قبل أيام.

وأوضح "الحازمي" أن المنصة ستكون بمثابة الذراع التشغيلي للهيئة، وستسهم في توفير بنية إعلامية تحتية وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج الإعلامي في المملكة والشرق الأوسط بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، والتوسع في إنشاء الاستديوهات التلفزيونية للإنتاج البرامجي والدرامي ومواقع التصوير المفتوح، وتدريب الكفاءات السعودية الشابة للرقي بقطاع الإعلام والإنتاج الإعلامي في المملكة.

وقال: المملكة تتمتع بأحد الاقتصادات الرائدة عالمياً، الذي يتميز بتنوع موارده وتمكنه من تعزيز مكانتها التنافسية في القطاعات كافة ومن ضمنها قطاع الإعلام والبيئة الخصبة التي يوفرها لجذب الاستثمارات والإسهام في تحقيق رؤية 2030 ليكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
02:03 PM

الرئيس التنفيذي للإعلام المرئي والمسموع يتفقد منصة البث التلفزيوني الموحد

"الحازمي" يؤكد أن المملكة تتمتع باقتصاد رائد عالمياً يتميز بتنوع موارده

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
337

تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، تجهيزات وإمكانيات مركز منصة البث التلفزيوني الموحد "المنصة الإعلامية"، الذي أطلق قبل أيام.

وأوضح "الحازمي" أن المنصة ستكون بمثابة الذراع التشغيلي للهيئة، وستسهم في توفير بنية إعلامية تحتية وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج الإعلامي في المملكة والشرق الأوسط بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، والتوسع في إنشاء الاستديوهات التلفزيونية للإنتاج البرامجي والدرامي ومواقع التصوير المفتوح، وتدريب الكفاءات السعودية الشابة للرقي بقطاع الإعلام والإنتاج الإعلامي في المملكة.

وقال: المملكة تتمتع بأحد الاقتصادات الرائدة عالمياً، الذي يتميز بتنوع موارده وتمكنه من تعزيز مكانتها التنافسية في القطاعات كافة ومن ضمنها قطاع الإعلام والبيئة الخصبة التي يوفرها لجذب الاستثمارات والإسهام في تحقيق رؤية 2030 ليكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,945
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة