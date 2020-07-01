النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة يشكر مواطنًا حوَّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية حول "كورونا"

‫"سبق" انفردت بنشر خبر حول الفكرة ونقلت آراء المواطن ودوافعه لتنفيذها

تلقى مواطن بمكة المكرمة خطاب شكر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ وذلك بعد أن حوَّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الأمير "الفيصل" بما قام به المواطن فواز الحارثي من رسومات جدارية على واجهة منزله بحي الشرائع بمكة المكرمة، تهدف إلى نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وقدَّم شكره وتقديره لذلك العمل متمنيًا له المزيد من التفوق والنجاح.

وكانت "سبق" قد انفردت في التاسع والعشرين من شهر شوال الماضي، وهو بداية عودة الحياة لطبيعتها، بنشر خبر تحت عنوان "مواطن بمكة يحوِّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد (كورونا)"، وجاء فيه أن مواطنًا في مكة المكرمة حوَّل واجهات منزله الكائن بحي الشرائع إلى جداريات توعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. كما تضمنت الجداريات رسائل شكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما قدمته من جهود لمواجهة هذا الفيروس طيلة الأشهر الماضية.

وأشار فواز الحارثي لـ"سبق" حينها إلى أن "الفكرة بدأت من إحساسه بالمسؤولية تجاه القيادة والوطن، ومدينته مكة المكرمة، وتجاه الحي الذي يسكنه؛ بهدف نشر رسالة شكر وعرفان، ورسالة توعية في الوقت نفسه للتعامل مع هذه الجائحة".

وقال: "تهدف الفكرة إلى نشر الوعي، وكذلك شكر القيادة الرشيدة - رعاها الله - على ما قدمته من جهود في التعامل مع هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع".

ولفت إلى أن رسالته هي نشر الوعي لكل من يشاهد الرسومات، سواء في الحي أو في أي مكان في العالم. كما ترجم المواطن تطبيق التعليمات الصحية من خلال سيارته التي توشحت بالكمامة في رسالة عن الحرص على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل تفاديًا لانتقال العدوى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير مكة يشكر مواطنًا حوَّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية حول "كورونا"
سبق

تلقى مواطن بمكة المكرمة خطاب شكر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ وذلك بعد أن حوَّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الأمير "الفيصل" بما قام به المواطن فواز الحارثي من رسومات جدارية على واجهة منزله بحي الشرائع بمكة المكرمة، تهدف إلى نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وقدَّم شكره وتقديره لذلك العمل متمنيًا له المزيد من التفوق والنجاح.

وكانت "سبق" قد انفردت في التاسع والعشرين من شهر شوال الماضي، وهو بداية عودة الحياة لطبيعتها، بنشر خبر تحت عنوان "مواطن بمكة يحوِّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد (كورونا)"، وجاء فيه أن مواطنًا في مكة المكرمة حوَّل واجهات منزله الكائن بحي الشرائع إلى جداريات توعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. كما تضمنت الجداريات رسائل شكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما قدمته من جهود لمواجهة هذا الفيروس طيلة الأشهر الماضية.

وأشار فواز الحارثي لـ"سبق" حينها إلى أن "الفكرة بدأت من إحساسه بالمسؤولية تجاه القيادة والوطن، ومدينته مكة المكرمة، وتجاه الحي الذي يسكنه؛ بهدف نشر رسالة شكر وعرفان، ورسالة توعية في الوقت نفسه للتعامل مع هذه الجائحة".

وقال: "تهدف الفكرة إلى نشر الوعي، وكذلك شكر القيادة الرشيدة - رعاها الله - على ما قدمته من جهود في التعامل مع هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع".

ولفت إلى أن رسالته هي نشر الوعي لكل من يشاهد الرسومات، سواء في الحي أو في أي مكان في العالم. كما ترجم المواطن تطبيق التعليمات الصحية من خلال سيارته التي توشحت بالكمامة في رسالة عن الحرص على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل تفاديًا لانتقال العدوى.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
02:23 AM

أمير مكة يشكر مواطنًا حوَّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية حول "كورونا"

‫"سبق" انفردت بنشر خبر حول الفكرة ونقلت آراء المواطن ودوافعه لتنفيذها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
4,272

تلقى مواطن بمكة المكرمة خطاب شكر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ وذلك بعد أن حوَّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الأمير "الفيصل" بما قام به المواطن فواز الحارثي من رسومات جدارية على واجهة منزله بحي الشرائع بمكة المكرمة، تهدف إلى نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وقدَّم شكره وتقديره لذلك العمل متمنيًا له المزيد من التفوق والنجاح.

وكانت "سبق" قد انفردت في التاسع والعشرين من شهر شوال الماضي، وهو بداية عودة الحياة لطبيعتها، بنشر خبر تحت عنوان "مواطن بمكة يحوِّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد (كورونا)"، وجاء فيه أن مواطنًا في مكة المكرمة حوَّل واجهات منزله الكائن بحي الشرائع إلى جداريات توعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. كما تضمنت الجداريات رسائل شكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما قدمته من جهود لمواجهة هذا الفيروس طيلة الأشهر الماضية.

وأشار فواز الحارثي لـ"سبق" حينها إلى أن "الفكرة بدأت من إحساسه بالمسؤولية تجاه القيادة والوطن، ومدينته مكة المكرمة، وتجاه الحي الذي يسكنه؛ بهدف نشر رسالة شكر وعرفان، ورسالة توعية في الوقت نفسه للتعامل مع هذه الجائحة".

وقال: "تهدف الفكرة إلى نشر الوعي، وكذلك شكر القيادة الرشيدة - رعاها الله - على ما قدمته من جهود في التعامل مع هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع".

ولفت إلى أن رسالته هي نشر الوعي لكل من يشاهد الرسومات، سواء في الحي أو في أي مكان في العالم. كما ترجم المواطن تطبيق التعليمات الصحية من خلال سيارته التي توشحت بالكمامة في رسالة عن الحرص على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل تفاديًا لانتقال العدوى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,509
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,577
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,395
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة