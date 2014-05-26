صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جريمتَي سرقة من محلين تجاريين، استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت (24) ألف ريال، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

نجران.. القبض على مقيمين "يمنيين" ارتكبوا جريمة سرقة محال تجارية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-26 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جريمتَي سرقة من محلين تجاريين، استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت (24) ألف ريال، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 08:20 AM

نجران.. القبض على مقيمين "يمنيين" ارتكبوا جريمة سرقة محال تجارية استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت 24 ألف ريال





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جريمتَي سرقة من محلين تجاريين، استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت (24) ألف ريال، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.