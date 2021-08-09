"الأرصاد": أتربة مثارة وسحب رعدية على جازان

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الـ8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وجازان، وصامطة، وصبيا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.