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الطائف.. مستشفى العدواني يعلن مواعيد عمل العيادات واستمرار "الطوارئ" على مدار الساعة

مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الـ3:30 عصرًا

‏أعلن مستشفى العدواني العام بالطائف عن مواعيد عمل العيادات الخارجية في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:30 عصرًا.

وأكدت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ والعيادات التخصصية تعمل على مدار الساعة متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.

الطائف مستشفى العدواني العام العيادات الخارجية شهر رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. مستشفى العدواني يعلن مواعيد عمل العيادات واستمرار "الطوارئ" على مدار الساعة
سبق

‏أعلن مستشفى العدواني العام بالطائف عن مواعيد عمل العيادات الخارجية في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:30 عصرًا.

وأكدت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ والعيادات التخصصية تعمل على مدار الساعة متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:09 AM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:16 AM

الطائف.. مستشفى العدواني يعلن مواعيد عمل العيادات واستمرار "الطوارئ" على مدار الساعة

مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الـ3:30 عصرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
4,724

‏أعلن مستشفى العدواني العام بالطائف عن مواعيد عمل العيادات الخارجية في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:30 عصرًا.

وأكدت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ والعيادات التخصصية تعمل على مدار الساعة متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.

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