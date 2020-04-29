الطائف.. مستشفى العدواني يعلن مواعيد عمل العيادات واستمرار "الطوارئ" على مدار الساعة
مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الـ3:30 عصرًا
أعلن مستشفى العدواني العام بالطائف عن مواعيد عمل العيادات الخارجية في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:30 عصرًا.
وأكدت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ والعيادات التخصصية تعمل على مدار الساعة متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.
الطائف
مستشفى العدواني العام
العيادات الخارجية
شهر رمضان
الطائف.. مستشفى العدواني يعلن مواعيد عمل العيادات واستمرار "الطوارئ" على مدار الساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-29
أعلن مستشفى العدواني العام بالطائف عن مواعيد عمل العيادات الخارجية في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:30 عصرًا.
وأكدت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ والعيادات التخصصية تعمل على مدار الساعة متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:09 AM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:16 AM
الطائف.. مستشفى العدواني يعلن مواعيد عمل العيادات واستمرار "الطوارئ" على مدار الساعة
مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الـ3:30 عصرًا
أعلن مستشفى العدواني العام بالطائف عن مواعيد عمل العيادات الخارجية في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:30 عصرًا.
وأكدت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ والعيادات التخصصية تعمل على مدار الساعة متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.