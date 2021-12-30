نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية، واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخصوصًا فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية.

شاهد .. "التحالف" ينشر صورًا تثبت استحداث الحوثيين لمركز جمارك داخل معسكر السوادية واتخاذ مدنيين كدروع بشرية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30 نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية، واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخصوصًا فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 11:10 PM

اخر تعديل 31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 04:04 AM

شاهد .. "التحالف" ينشر صورًا تثبت استحداث الحوثيين لمركز جمارك داخل معسكر السوادية واتخاذ مدنيين كدروع بشرية قالت إنه يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية





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نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية، واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخصوصًا فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية.