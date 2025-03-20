النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في إحصائية مفزعة.. 12612 حالة إصابة بكورونا في فرنسا و450 وفاة

منهم 1297 حالة في العناية المركزة

سجلت فرنسا حتى اليوم 12612 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1297 حالة في العناية المركزة.

وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 78 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 450 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.

وأوضح سالومون بأن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1587 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن 35% من المصابين فوق الـ 65 عاماً، و87% من المتوفين أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاماً.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في إحصائية مفزعة.. 12612 حالة إصابة بكورونا في فرنسا و450 وفاة
سبق

سجلت فرنسا حتى اليوم 12612 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1297 حالة في العناية المركزة.

وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 78 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 450 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.

وأوضح سالومون بأن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1587 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن 35% من المصابين فوق الـ 65 عاماً، و87% من المتوفين أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاماً.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:47 PM

في إحصائية مفزعة.. 12612 حالة إصابة بكورونا في فرنسا و450 وفاة

منهم 1297 حالة في العناية المركزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
0
419

سجلت فرنسا حتى اليوم 12612 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1297 حالة في العناية المركزة.

وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 78 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 450 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.

وأوضح سالومون بأن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1587 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن 35% من المصابين فوق الـ 65 عاماً، و87% من المتوفين أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاماً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,986
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,162

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة