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أمير الرياض يجري اتصالاً بـ"الحارثي" المتنازل عن قاتل ابنه "معتز" لوجه الله

قدّم له خالص العزاء والمواساة وأثنى على كريم الأخلاق ونبيل الصفات

أجرى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بالمواطن خويتم بن سعد الحارثي الذي تنازل عن قاتل ابنه "معتز" لوجه الله تعالى.

وقدّم الأمير فيصل بن بندر خالص العزاء والمواساة له، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أمير الرياض لـ"الحارثي" على كريم الأخلاق ونبيل الصفات التي تحلى بها في عفوه وتنازله لوجه الله تعالى، مبيناً الأثر والقدوة التي زرعها في المجتمع وقدم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية، داعياً الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.

من جانبه أعرب "الحارثي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته وعلى مشاعره الطيبة.

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أمير الرياض يجري اتصالاً بـ"الحارثي" المتنازل عن قاتل ابنه "معتز" لوجه الله
سبق

أجرى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بالمواطن خويتم بن سعد الحارثي الذي تنازل عن قاتل ابنه "معتز" لوجه الله تعالى.

وقدّم الأمير فيصل بن بندر خالص العزاء والمواساة له، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أمير الرياض لـ"الحارثي" على كريم الأخلاق ونبيل الصفات التي تحلى بها في عفوه وتنازله لوجه الله تعالى، مبيناً الأثر والقدوة التي زرعها في المجتمع وقدم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية، داعياً الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.

من جانبه أعرب "الحارثي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته وعلى مشاعره الطيبة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
04:50 PM

أمير الرياض يجري اتصالاً بـ"الحارثي" المتنازل عن قاتل ابنه "معتز" لوجه الله

قدّم له خالص العزاء والمواساة وأثنى على كريم الأخلاق ونبيل الصفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
16
19,840

أجرى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بالمواطن خويتم بن سعد الحارثي الذي تنازل عن قاتل ابنه "معتز" لوجه الله تعالى.

وقدّم الأمير فيصل بن بندر خالص العزاء والمواساة له، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أمير الرياض لـ"الحارثي" على كريم الأخلاق ونبيل الصفات التي تحلى بها في عفوه وتنازله لوجه الله تعالى، مبيناً الأثر والقدوة التي زرعها في المجتمع وقدم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية، داعياً الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.

من جانبه أعرب "الحارثي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته وعلى مشاعره الطيبة.

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