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للاطلاع وتفقد مرافق ملف "السعودية 2027".. وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى الدمام

المرشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا

وصل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،اليوم الأحد، إلى مدينة الدمام، حيثُ يستكمل برنامجه للاطلاع وتفقد مرافق ملف "السعودية 2027"، والمرشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا.

وكان الوفد الآسيوي برفقة المدير التنفيذي لملف "السعودية 2027" إبراهيم القاسم قد اختتم في وقتٍ سابق اليوم البرنامج المُعَد له بمدينة الرياض، إذ افتتح يومه الثالث بزيارة لنادي النصر، حيث اطلع على مرافق النادي الذي تم اختياره ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة تدريبات المنتخبات أثناء البطولة.

فيما كانت "القدية" هي الوجهة الثانية، إذ حظي الوفد بفرصة الاستماع إلى شرحٍ مفصّل ومتكامل عن أكبر مشروعٍ رياضي ثقافي ترفيهي بالمنطقة، من خلال عدة مرافق سيُتم بناؤها وفق أعلى المواصفات، يأتي في مقدمتها "ملعب القدية" الذي يتسع إلى 22,000 مشجع سيحظون بتجربة استثنائية يوم المباراة أثناء البطولات الرياضية بشكلٍ عام، وكأس آسيا بشكلٍ خاص.

وانتقل الوفد الآسيوي بعد ذلك إلى المقر الرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ كان في استقباله نائب رئيس "ملف السعودية 2027" ياسر المسحل، حيث اطلع الوفد على خُطَط ورؤية الاتحاد المستقبلية، من خلال استراتيجية الاتحاد السعودي حتى عام 2034، والتي تم الكشف عنها مطلع سبتمبر الماضي.

بعد ذلك انتقل الوفد الآسيوي إلى محطة الخطوط الحديدية السعودية، للاطلاع على مرافق المحطة ومن ثم المغادرة إلى الدمام بوساطة القطار، في تجربة لأحد طرق التنقل المتاحة بين المدن المرشحة للاستضافة في ملف "السعودية 2027".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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للاطلاع وتفقد مرافق ملف "السعودية 2027".. وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى الدمام
سبق

وصل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،اليوم الأحد، إلى مدينة الدمام، حيثُ يستكمل برنامجه للاطلاع وتفقد مرافق ملف "السعودية 2027"، والمرشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا.

وكان الوفد الآسيوي برفقة المدير التنفيذي لملف "السعودية 2027" إبراهيم القاسم قد اختتم في وقتٍ سابق اليوم البرنامج المُعَد له بمدينة الرياض، إذ افتتح يومه الثالث بزيارة لنادي النصر، حيث اطلع على مرافق النادي الذي تم اختياره ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة تدريبات المنتخبات أثناء البطولة.

فيما كانت "القدية" هي الوجهة الثانية، إذ حظي الوفد بفرصة الاستماع إلى شرحٍ مفصّل ومتكامل عن أكبر مشروعٍ رياضي ثقافي ترفيهي بالمنطقة، من خلال عدة مرافق سيُتم بناؤها وفق أعلى المواصفات، يأتي في مقدمتها "ملعب القدية" الذي يتسع إلى 22,000 مشجع سيحظون بتجربة استثنائية يوم المباراة أثناء البطولات الرياضية بشكلٍ عام، وكأس آسيا بشكلٍ خاص.

وانتقل الوفد الآسيوي بعد ذلك إلى المقر الرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ كان في استقباله نائب رئيس "ملف السعودية 2027" ياسر المسحل، حيث اطلع الوفد على خُطَط ورؤية الاتحاد المستقبلية، من خلال استراتيجية الاتحاد السعودي حتى عام 2034، والتي تم الكشف عنها مطلع سبتمبر الماضي.

بعد ذلك انتقل الوفد الآسيوي إلى محطة الخطوط الحديدية السعودية، للاطلاع على مرافق المحطة ومن ثم المغادرة إلى الدمام بوساطة القطار، في تجربة لأحد طرق التنقل المتاحة بين المدن المرشحة للاستضافة في ملف "السعودية 2027".

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
08:39 PM

للاطلاع وتفقد مرافق ملف "السعودية 2027".. وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى الدمام

المرشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وصل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،اليوم الأحد، إلى مدينة الدمام، حيثُ يستكمل برنامجه للاطلاع وتفقد مرافق ملف "السعودية 2027"، والمرشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا.

وكان الوفد الآسيوي برفقة المدير التنفيذي لملف "السعودية 2027" إبراهيم القاسم قد اختتم في وقتٍ سابق اليوم البرنامج المُعَد له بمدينة الرياض، إذ افتتح يومه الثالث بزيارة لنادي النصر، حيث اطلع على مرافق النادي الذي تم اختياره ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة تدريبات المنتخبات أثناء البطولة.

فيما كانت "القدية" هي الوجهة الثانية، إذ حظي الوفد بفرصة الاستماع إلى شرحٍ مفصّل ومتكامل عن أكبر مشروعٍ رياضي ثقافي ترفيهي بالمنطقة، من خلال عدة مرافق سيُتم بناؤها وفق أعلى المواصفات، يأتي في مقدمتها "ملعب القدية" الذي يتسع إلى 22,000 مشجع سيحظون بتجربة استثنائية يوم المباراة أثناء البطولات الرياضية بشكلٍ عام، وكأس آسيا بشكلٍ خاص.

وانتقل الوفد الآسيوي بعد ذلك إلى المقر الرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ كان في استقباله نائب رئيس "ملف السعودية 2027" ياسر المسحل، حيث اطلع الوفد على خُطَط ورؤية الاتحاد المستقبلية، من خلال استراتيجية الاتحاد السعودي حتى عام 2034، والتي تم الكشف عنها مطلع سبتمبر الماضي.

بعد ذلك انتقل الوفد الآسيوي إلى محطة الخطوط الحديدية السعودية، للاطلاع على مرافق المحطة ومن ثم المغادرة إلى الدمام بوساطة القطار، في تجربة لأحد طرق التنقل المتاحة بين المدن المرشحة للاستضافة في ملف "السعودية 2027".

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