النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية طيبة بجدة تزيل 112 حظيرة وصناديق خشبية عشوائية

في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 112 حظيرة مخالفة، و"شبوك" وصناديق خشبية مقامة بطرق عشوائية على مساحة 17 ألف متر تقريبًا.

وقال رئيس بلدية طيبة الفرعية محمد جابر الزهراني: إن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية ورصدت عددًا من المخالفات تمثلت في إقامة حظائر مخالفة على مساحة 17,589.01م2, مبينًا أنه جرت إزالة جميع المخالفات.

يأتي ذلك في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية طيبة بجدة تزيل 112 حظيرة وصناديق خشبية عشوائية
سبق

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 112 حظيرة مخالفة، و"شبوك" وصناديق خشبية مقامة بطرق عشوائية على مساحة 17 ألف متر تقريبًا.

وقال رئيس بلدية طيبة الفرعية محمد جابر الزهراني: إن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية ورصدت عددًا من المخالفات تمثلت في إقامة حظائر مخالفة على مساحة 17,589.01م2, مبينًا أنه جرت إزالة جميع المخالفات.

يأتي ذلك في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
06:30 PM

بلدية طيبة بجدة تزيل 112 حظيرة وصناديق خشبية عشوائية

في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
396

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 112 حظيرة مخالفة، و"شبوك" وصناديق خشبية مقامة بطرق عشوائية على مساحة 17 ألف متر تقريبًا.

وقال رئيس بلدية طيبة الفرعية محمد جابر الزهراني: إن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية ورصدت عددًا من المخالفات تمثلت في إقامة حظائر مخالفة على مساحة 17,589.01م2, مبينًا أنه جرت إزالة جميع المخالفات.

يأتي ذلك في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,009
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,758

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة