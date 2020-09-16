النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دهانات الجزيرة" تقيم ورشة تدريبية عن فن "الريزن" وتطبيقه عملياً على منتجها الجديد "كريستال ريزن"

بثتها مباشرة على "يوتيوب" وشهدت تفاعلاً في "تويتر"

أقامت دهانات الجزيرة ورشة تدريبية عن فن الريزن وأساسيات عمله وطرق تطبيقه، ولزيادة قاعدة المستفيدين ونشر الورشة لأكبر عدد من المهتمين فقد تمّ بثها مباشرة على "اليوتيوب"، حيث تجاوز عدد المشاهدات 14000 مشاهدة، كما شهدت الورشة تفاعلاً في منصة "تويتر" على هاشتاق #ورشة_كريستال_ريزن.

في بداية الورشة تم تقديم تعريف مبسط بالريزن وميزاته، إضافة إلى استخداماته وأساسيات العمل به، تبع ذلك فقرة تعريفية عن المشاريع التي يمكن تنفيذها به وكيفية العمل على القطع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والطريقة الآمنة لاستخدامه.

كانت أول النصائح في تطبيق الريزن هو استخدام المنتج المناسب عالي الجودة لتسهيل العمل والمساعدة في الخروج بأفضل النتائج، وكان التطبيق العملي على منتج كريستال ريزن وهو من أحدث المنتجات التي أطلقتها "دهانات الجزيرة".

بعدها تمّ شرح طريقة تجهيز الريزن من خلال خلط المكونات بالطريقة الصحيحة، تجنباً للتأثير على الشكل النهائي في حال الخلط بطريقة خاطئة، علاوة على التأكيد على الجفاف البطيء للخليط لمنح وقت أطول لتغيير الشكل، وخاصة بالنسبة للمبتدئين.

وفي الجزء الثاني من الورشة وهو الجزء العملي، تم تطبيق عدد من الأشكال التي يستطيع الشخص تنفيذها بنفسه دون امتلاكه خلفية أو خبرة في تطبيق الريزن، وكان العمل على ثلاثة أشكال رئيسية هي "صينية تقديم، وكوستر، وإكسسوارات".

بعد ذلك جرى استخدام الملونات، وهي العنصر الأساسي لجمالية المخرج النهائي، حيث يمكن تشكيل المنتج بعدة ألوان وبالطريقة المفضلة، واستخدم الورد المجفف للوصول إلى نتيجة ملفتة للغاية، بالإضافة إلى ورق الذهب، وهو ما جعل الشكل بلمعة براقة وأكثر فخامة.

استخدام الملونات يأتي بعد خلط العناصر، ثم تضاف على قوالب السليكون لتتشكل بصورة منتظمة جمالية، وفي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصنفرة يتمّ إخراج الشكل النهائي.

وقد أجريت في نهاية الورشة مسابقة فاز فيها 10 من المشاركين والمشاركات بمنتج كريستال ريزن وملونات مجانية، ونشرت أسماؤهم على الهواء مباشرة، كما تم تقديم خصم خاص على المنتج لحاضري الورشة، فيما خصصت الدقائق الأخيرة للإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.

يمكن الاطلاع على الورشة في "اليوتيوب" من خلال الرابط ajp.sa/Work_shop كما يمكن الاطلاع على نظام تطبيق كريستال ريزن والعديد من الفيديوهات التعليمية المتوفرة عنه في موقع الشركة على الإنترنت http://ajp.sa/cr-sbq وفي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن المنتج متوفر في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبه أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع خدمة التوصيل أيضاً.

دهانات الجزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دهانات الجزيرة" تقيم ورشة تدريبية عن فن "الريزن" وتطبيقه عملياً على منتجها الجديد "كريستال ريزن"
سبق

أقامت دهانات الجزيرة ورشة تدريبية عن فن الريزن وأساسيات عمله وطرق تطبيقه، ولزيادة قاعدة المستفيدين ونشر الورشة لأكبر عدد من المهتمين فقد تمّ بثها مباشرة على "اليوتيوب"، حيث تجاوز عدد المشاهدات 14000 مشاهدة، كما شهدت الورشة تفاعلاً في منصة "تويتر" على هاشتاق #ورشة_كريستال_ريزن.

في بداية الورشة تم تقديم تعريف مبسط بالريزن وميزاته، إضافة إلى استخداماته وأساسيات العمل به، تبع ذلك فقرة تعريفية عن المشاريع التي يمكن تنفيذها به وكيفية العمل على القطع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والطريقة الآمنة لاستخدامه.

كانت أول النصائح في تطبيق الريزن هو استخدام المنتج المناسب عالي الجودة لتسهيل العمل والمساعدة في الخروج بأفضل النتائج، وكان التطبيق العملي على منتج كريستال ريزن وهو من أحدث المنتجات التي أطلقتها "دهانات الجزيرة".

بعدها تمّ شرح طريقة تجهيز الريزن من خلال خلط المكونات بالطريقة الصحيحة، تجنباً للتأثير على الشكل النهائي في حال الخلط بطريقة خاطئة، علاوة على التأكيد على الجفاف البطيء للخليط لمنح وقت أطول لتغيير الشكل، وخاصة بالنسبة للمبتدئين.

وفي الجزء الثاني من الورشة وهو الجزء العملي، تم تطبيق عدد من الأشكال التي يستطيع الشخص تنفيذها بنفسه دون امتلاكه خلفية أو خبرة في تطبيق الريزن، وكان العمل على ثلاثة أشكال رئيسية هي "صينية تقديم، وكوستر، وإكسسوارات".

بعد ذلك جرى استخدام الملونات، وهي العنصر الأساسي لجمالية المخرج النهائي، حيث يمكن تشكيل المنتج بعدة ألوان وبالطريقة المفضلة، واستخدم الورد المجفف للوصول إلى نتيجة ملفتة للغاية، بالإضافة إلى ورق الذهب، وهو ما جعل الشكل بلمعة براقة وأكثر فخامة.

استخدام الملونات يأتي بعد خلط العناصر، ثم تضاف على قوالب السليكون لتتشكل بصورة منتظمة جمالية، وفي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصنفرة يتمّ إخراج الشكل النهائي.

وقد أجريت في نهاية الورشة مسابقة فاز فيها 10 من المشاركين والمشاركات بمنتج كريستال ريزن وملونات مجانية، ونشرت أسماؤهم على الهواء مباشرة، كما تم تقديم خصم خاص على المنتج لحاضري الورشة، فيما خصصت الدقائق الأخيرة للإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.

يمكن الاطلاع على الورشة في "اليوتيوب" من خلال الرابط ajp.sa/Work_shop كما يمكن الاطلاع على نظام تطبيق كريستال ريزن والعديد من الفيديوهات التعليمية المتوفرة عنه في موقع الشركة على الإنترنت http://ajp.sa/cr-sbq وفي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن المنتج متوفر في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبه أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع خدمة التوصيل أيضاً.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:25 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:48 PM

"دهانات الجزيرة" تقيم ورشة تدريبية عن فن "الريزن" وتطبيقه عملياً على منتجها الجديد "كريستال ريزن"

بثتها مباشرة على "يوتيوب" وشهدت تفاعلاً في "تويتر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
187

أقامت دهانات الجزيرة ورشة تدريبية عن فن الريزن وأساسيات عمله وطرق تطبيقه، ولزيادة قاعدة المستفيدين ونشر الورشة لأكبر عدد من المهتمين فقد تمّ بثها مباشرة على "اليوتيوب"، حيث تجاوز عدد المشاهدات 14000 مشاهدة، كما شهدت الورشة تفاعلاً في منصة "تويتر" على هاشتاق #ورشة_كريستال_ريزن.

في بداية الورشة تم تقديم تعريف مبسط بالريزن وميزاته، إضافة إلى استخداماته وأساسيات العمل به، تبع ذلك فقرة تعريفية عن المشاريع التي يمكن تنفيذها به وكيفية العمل على القطع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والطريقة الآمنة لاستخدامه.

كانت أول النصائح في تطبيق الريزن هو استخدام المنتج المناسب عالي الجودة لتسهيل العمل والمساعدة في الخروج بأفضل النتائج، وكان التطبيق العملي على منتج كريستال ريزن وهو من أحدث المنتجات التي أطلقتها "دهانات الجزيرة".

بعدها تمّ شرح طريقة تجهيز الريزن من خلال خلط المكونات بالطريقة الصحيحة، تجنباً للتأثير على الشكل النهائي في حال الخلط بطريقة خاطئة، علاوة على التأكيد على الجفاف البطيء للخليط لمنح وقت أطول لتغيير الشكل، وخاصة بالنسبة للمبتدئين.

وفي الجزء الثاني من الورشة وهو الجزء العملي، تم تطبيق عدد من الأشكال التي يستطيع الشخص تنفيذها بنفسه دون امتلاكه خلفية أو خبرة في تطبيق الريزن، وكان العمل على ثلاثة أشكال رئيسية هي "صينية تقديم، وكوستر، وإكسسوارات".

بعد ذلك جرى استخدام الملونات، وهي العنصر الأساسي لجمالية المخرج النهائي، حيث يمكن تشكيل المنتج بعدة ألوان وبالطريقة المفضلة، واستخدم الورد المجفف للوصول إلى نتيجة ملفتة للغاية، بالإضافة إلى ورق الذهب، وهو ما جعل الشكل بلمعة براقة وأكثر فخامة.

استخدام الملونات يأتي بعد خلط العناصر، ثم تضاف على قوالب السليكون لتتشكل بصورة منتظمة جمالية، وفي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصنفرة يتمّ إخراج الشكل النهائي.

وقد أجريت في نهاية الورشة مسابقة فاز فيها 10 من المشاركين والمشاركات بمنتج كريستال ريزن وملونات مجانية، ونشرت أسماؤهم على الهواء مباشرة، كما تم تقديم خصم خاص على المنتج لحاضري الورشة، فيما خصصت الدقائق الأخيرة للإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.

يمكن الاطلاع على الورشة في "اليوتيوب" من خلال الرابط ajp.sa/Work_shop كما يمكن الاطلاع على نظام تطبيق كريستال ريزن والعديد من الفيديوهات التعليمية المتوفرة عنه في موقع الشركة على الإنترنت http://ajp.sa/cr-sbq وفي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن المنتج متوفر في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبه أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع خدمة التوصيل أيضاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,954
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,722
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,602

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة