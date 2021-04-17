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الهلال الأحمر يباشر حريقاً بأحد الأسواق التجارية بالرياض

نتج عنه 10 حالات اختناق عولجت 9 منها بالموقع

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، أمس، حادث حريق بحي الملك فهد بالرياض، والذي نتج عنه 10 حالات اختناق، من خلال 4 فرق إسعافية، وتم علاج تسع حالات بالموقع ونقل حالة واحدة لأقرب مستشفى.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ حريق بأحد الأسواق التجارية بشمال الرياض عند الساعة 17:22 وتمّ على الفور توجيه 4 فرق إسعافية للموقع، وتمّت معالجة 9 حالات مصابة باختناق ونقل حالة واحدة.

وأضاف الجلاجل؛ أنه تمّ الانتهاء من الحدث عند الساعة 22:49، كما شاركت القيادة الميدانية في مباشرة الحدث حتى الانتهاء منه، وشاركت في عمليات الإسعاف والتوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.

ونوّه بتعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول إليها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمّناً في الوقت نفسه التجاوب من قِبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر يباشر حريقاً بأحد الأسواق التجارية بالرياض
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، أمس، حادث حريق بحي الملك فهد بالرياض، والذي نتج عنه 10 حالات اختناق، من خلال 4 فرق إسعافية، وتم علاج تسع حالات بالموقع ونقل حالة واحدة لأقرب مستشفى.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ حريق بأحد الأسواق التجارية بشمال الرياض عند الساعة 17:22 وتمّ على الفور توجيه 4 فرق إسعافية للموقع، وتمّت معالجة 9 حالات مصابة باختناق ونقل حالة واحدة.

وأضاف الجلاجل؛ أنه تمّ الانتهاء من الحدث عند الساعة 22:49، كما شاركت القيادة الميدانية في مباشرة الحدث حتى الانتهاء منه، وشاركت في عمليات الإسعاف والتوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.

ونوّه بتعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول إليها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمّناً في الوقت نفسه التجاوب من قِبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:58 PM

الهلال الأحمر يباشر حريقاً بأحد الأسواق التجارية بالرياض

نتج عنه 10 حالات اختناق عولجت 9 منها بالموقع

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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1,705

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، أمس، حادث حريق بحي الملك فهد بالرياض، والذي نتج عنه 10 حالات اختناق، من خلال 4 فرق إسعافية، وتم علاج تسع حالات بالموقع ونقل حالة واحدة لأقرب مستشفى.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ حريق بأحد الأسواق التجارية بشمال الرياض عند الساعة 17:22 وتمّ على الفور توجيه 4 فرق إسعافية للموقع، وتمّت معالجة 9 حالات مصابة باختناق ونقل حالة واحدة.

وأضاف الجلاجل؛ أنه تمّ الانتهاء من الحدث عند الساعة 22:49، كما شاركت القيادة الميدانية في مباشرة الحدث حتى الانتهاء منه، وشاركت في عمليات الإسعاف والتوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.

ونوّه بتعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول إليها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمّناً في الوقت نفسه التجاوب من قِبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية.

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