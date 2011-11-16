النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان اليمنية

استعرضا سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والموقف العام

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وشهد الاستقبال استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان اليمنية
سبق

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وشهد الاستقبال استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
03:29 PM

قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان اليمنية

استعرضا سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والموقف العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
10,442

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وشهد الاستقبال استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة