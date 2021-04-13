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"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن

المركز سلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لأفغانستان

‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 4.176 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 20.880 فردا في محافظات عمّان، والزرقاء، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق.

وتنوعت محتويات السلة الواحدة -التي تزن 30 كيلوغراماً- بين مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

كما وزع المركز أمس 205 سلال غذائية رمضانية في قرية جناح بمحافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1.025 فرداً.

إلى هذا سلّم المركز أمس هدية المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية أفغانستان بدر بن إبراهيم العتيبي وذلك لرئيسة الهلال الأحمر الأفغاني الدكتورة نيلاب مبارز، في مقر الهلال الأحمر الأفغاني بالعاصمة كابل.

وأوضح السفير العتيبي أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على وصول هذه المساعدات لمستحقيها مع دخول شهر رمضان المبارك.

وعبّرت رئيسة الهلال الأحمر الأفغاني عن الشكر والتقدير نيابة عن حكومة وشعب أفغانستان للمملكة العربية السعودية على استمرارية هذه المكرمة التي تأتي كل عام، التي تعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن
سبق

‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 4.176 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 20.880 فردا في محافظات عمّان، والزرقاء، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق.

وتنوعت محتويات السلة الواحدة -التي تزن 30 كيلوغراماً- بين مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

كما وزع المركز أمس 205 سلال غذائية رمضانية في قرية جناح بمحافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1.025 فرداً.

إلى هذا سلّم المركز أمس هدية المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية أفغانستان بدر بن إبراهيم العتيبي وذلك لرئيسة الهلال الأحمر الأفغاني الدكتورة نيلاب مبارز، في مقر الهلال الأحمر الأفغاني بالعاصمة كابل.

وأوضح السفير العتيبي أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على وصول هذه المساعدات لمستحقيها مع دخول شهر رمضان المبارك.

وعبّرت رئيسة الهلال الأحمر الأفغاني عن الشكر والتقدير نيابة عن حكومة وشعب أفغانستان للمملكة العربية السعودية على استمرارية هذه المكرمة التي تأتي كل عام، التي تعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
04:02 PM

"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن

المركز سلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لأفغانستان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 4.176 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 20.880 فردا في محافظات عمّان، والزرقاء، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق.

وتنوعت محتويات السلة الواحدة -التي تزن 30 كيلوغراماً- بين مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

كما وزع المركز أمس 205 سلال غذائية رمضانية في قرية جناح بمحافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1.025 فرداً.

إلى هذا سلّم المركز أمس هدية المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية أفغانستان بدر بن إبراهيم العتيبي وذلك لرئيسة الهلال الأحمر الأفغاني الدكتورة نيلاب مبارز، في مقر الهلال الأحمر الأفغاني بالعاصمة كابل.

وأوضح السفير العتيبي أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على وصول هذه المساعدات لمستحقيها مع دخول شهر رمضان المبارك.

وعبّرت رئيسة الهلال الأحمر الأفغاني عن الشكر والتقدير نيابة عن حكومة وشعب أفغانستان للمملكة العربية السعودية على استمرارية هذه المكرمة التي تأتي كل عام، التي تعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة.

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