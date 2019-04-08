النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني" لـ"سبق": حالة ممطرة تبدأ غدًا.. والمملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الباردة

نصح أهل الرياض برفع الحلال عن المنخفضات ومجاري الأودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة ممطرة ربيعية، كما توقع أن تكون المملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الرطبة والباردة - إن شاء الله -.

وتفصيلاً، قال مُتحدثًا لـ "سبق" : مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة حيث باقي ثلث الموسم، تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب لذا متوقع استمرار الحالة الممطرة المعاشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار من غدٍ الثلاثاء ولمدة أيام من هذا الأسبوع، ومتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة لتشمل باقي المناطق في تنقل رائع ونادر بين المدن تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى.

وأضاف "الحصيني" : تتهيأ الفرصة لتشكل السحب على مكة المكرمة والمدينة النبوية، وعموم منطقة الرياض بمحافظاتها، فالشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، ونجران، مزيدًا في توقعه أن تستمر هذه الحالة عدة أيام والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، حيث متوقع أن تكون قوة الحالة على منطقة الرياض والشمالية خصوصًا شرقها، مع فرصة تشكل سحب من نوع السحب العملاقة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها. ويصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وختم الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات حديثه، مؤكدًا أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وذلك بسبب فرصة تشكل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن خصوصًا منطقة الرياض، حيث انصح برفع الحلال عن المنخفضات ومجاري الأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني" لـ"سبق": حالة ممطرة تبدأ غدًا.. والمملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الباردة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة ممطرة ربيعية، كما توقع أن تكون المملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الرطبة والباردة - إن شاء الله -.

وتفصيلاً، قال مُتحدثًا لـ "سبق" : مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة حيث باقي ثلث الموسم، تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب لذا متوقع استمرار الحالة الممطرة المعاشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار من غدٍ الثلاثاء ولمدة أيام من هذا الأسبوع، ومتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة لتشمل باقي المناطق في تنقل رائع ونادر بين المدن تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى.

وأضاف "الحصيني" : تتهيأ الفرصة لتشكل السحب على مكة المكرمة والمدينة النبوية، وعموم منطقة الرياض بمحافظاتها، فالشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، ونجران، مزيدًا في توقعه أن تستمر هذه الحالة عدة أيام والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، حيث متوقع أن تكون قوة الحالة على منطقة الرياض والشمالية خصوصًا شرقها، مع فرصة تشكل سحب من نوع السحب العملاقة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها. ويصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وختم الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات حديثه، مؤكدًا أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وذلك بسبب فرصة تشكل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن خصوصًا منطقة الرياض، حيث انصح برفع الحلال عن المنخفضات ومجاري الأودية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
10:48 PM

"الحصيني" لـ"سبق": حالة ممطرة تبدأ غدًا.. والمملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الباردة

نصح أهل الرياض برفع الحلال عن المنخفضات ومجاري الأودية

A A A
فهد العتيبي - الرياض
1
5,061

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة ممطرة ربيعية، كما توقع أن تكون المملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الرطبة والباردة - إن شاء الله -.

وتفصيلاً، قال مُتحدثًا لـ "سبق" : مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة حيث باقي ثلث الموسم، تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب لذا متوقع استمرار الحالة الممطرة المعاشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار من غدٍ الثلاثاء ولمدة أيام من هذا الأسبوع، ومتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة لتشمل باقي المناطق في تنقل رائع ونادر بين المدن تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى.

وأضاف "الحصيني" : تتهيأ الفرصة لتشكل السحب على مكة المكرمة والمدينة النبوية، وعموم منطقة الرياض بمحافظاتها، فالشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، ونجران، مزيدًا في توقعه أن تستمر هذه الحالة عدة أيام والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، حيث متوقع أن تكون قوة الحالة على منطقة الرياض والشمالية خصوصًا شرقها، مع فرصة تشكل سحب من نوع السحب العملاقة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها. ويصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وختم الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات حديثه، مؤكدًا أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وذلك بسبب فرصة تشكل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن خصوصًا منطقة الرياض، حيث انصح برفع الحلال عن المنخفضات ومجاري الأودية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,357
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,629
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,241
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,230

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة