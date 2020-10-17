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صدارة للكيميائيات: نسبة السعوديين في الشركة 71%

أكدت مواصلة السعي لتمكين المرأة في السنوات المقبلة

أكدت شركة صدارة للكيميائيات أنها نجحت في رفع نسبة السعودة في الشركة لتصل إلى ما نسبته 71% من إجمالي موظفي الشركة البالغ عددهم 3600 موظف.

وكشفت الشركة أنها تسعى لمواصلة رفع معدلات السعودة لديها، كما تهدف لتمكين المرأة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وكانت شركة صدارة للكيميائيات قد استقبلت مؤخراً الدفعة الثانية من الطلاب المتدربين السعوديين ضمن برنامج الشركة للتدريب التعاوني لعام 2020م حيث انضم إلى البرنامج (44) متدرباً ومتدربة في شهر سبتمبر الماضي ليصل إجمالي المتدربين لهذا العام إلى (55) طالباً وطالبة.

وشملت الدفعة الجديدة (25) متدرباً من طلبة الدبلوم و(19) متدرباً من طلبة البكالوريوس من ثلاث مؤسسات تعليمية مختلفة، وهي: معهد الجبيل التقني، وكلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية.

يُذكر أن برامج التدريب التعاوني التي تنفذها صدارة ساهمت في استقطاب 250 موظفاً في الأعوام السابقة كما تعتبر ضمن برامج الشركة في المسؤولية المجتمعية من خلال تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية لينخرطوا في سوق العمل السعودي.

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صدارة للكيميائيات: نسبة السعوديين في الشركة 71%
سبق

أكدت شركة صدارة للكيميائيات أنها نجحت في رفع نسبة السعودة في الشركة لتصل إلى ما نسبته 71% من إجمالي موظفي الشركة البالغ عددهم 3600 موظف.

وكشفت الشركة أنها تسعى لمواصلة رفع معدلات السعودة لديها، كما تهدف لتمكين المرأة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وكانت شركة صدارة للكيميائيات قد استقبلت مؤخراً الدفعة الثانية من الطلاب المتدربين السعوديين ضمن برنامج الشركة للتدريب التعاوني لعام 2020م حيث انضم إلى البرنامج (44) متدرباً ومتدربة في شهر سبتمبر الماضي ليصل إجمالي المتدربين لهذا العام إلى (55) طالباً وطالبة.

وشملت الدفعة الجديدة (25) متدرباً من طلبة الدبلوم و(19) متدرباً من طلبة البكالوريوس من ثلاث مؤسسات تعليمية مختلفة، وهي: معهد الجبيل التقني، وكلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية.

يُذكر أن برامج التدريب التعاوني التي تنفذها صدارة ساهمت في استقطاب 250 موظفاً في الأعوام السابقة كما تعتبر ضمن برامج الشركة في المسؤولية المجتمعية من خلال تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية لينخرطوا في سوق العمل السعودي.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
02:23 PM

صدارة للكيميائيات: نسبة السعوديين في الشركة 71%

أكدت مواصلة السعي لتمكين المرأة في السنوات المقبلة

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محمد عبيد - الجبيل
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أكدت شركة صدارة للكيميائيات أنها نجحت في رفع نسبة السعودة في الشركة لتصل إلى ما نسبته 71% من إجمالي موظفي الشركة البالغ عددهم 3600 موظف.

وكشفت الشركة أنها تسعى لمواصلة رفع معدلات السعودة لديها، كما تهدف لتمكين المرأة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وكانت شركة صدارة للكيميائيات قد استقبلت مؤخراً الدفعة الثانية من الطلاب المتدربين السعوديين ضمن برنامج الشركة للتدريب التعاوني لعام 2020م حيث انضم إلى البرنامج (44) متدرباً ومتدربة في شهر سبتمبر الماضي ليصل إجمالي المتدربين لهذا العام إلى (55) طالباً وطالبة.

وشملت الدفعة الجديدة (25) متدرباً من طلبة الدبلوم و(19) متدرباً من طلبة البكالوريوس من ثلاث مؤسسات تعليمية مختلفة، وهي: معهد الجبيل التقني، وكلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية.

يُذكر أن برامج التدريب التعاوني التي تنفذها صدارة ساهمت في استقطاب 250 موظفاً في الأعوام السابقة كما تعتبر ضمن برامج الشركة في المسؤولية المجتمعية من خلال تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية لينخرطوا في سوق العمل السعودي.

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