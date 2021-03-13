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السلطات اليمنية تسلم 21 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي للصليب الأحمر

تم نقلهم لمطار سيئون تمهيدًا لإعادتهم لذويهم

سلّمت السلطات اليمنية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 21 طفلاً كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي بجبهة مأرب، قبل أن يقعوا أسرى.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الجيش الوطني سلم الصليب الأحمر الدولي دفعتين من (21) طفلاً جندتهم الميليشيات في تصعيدها الأخير بجبهات القتال بمحافظة مأرب، قبل أن يقعوا أسرى بيد الجيش.

وأوضح أنه تم استلامهم ونقلهم من مطار سيئون لإعادتهم إلى أسرهم، واعتبر "الإرياني" ذلك، تأكيداً لاستمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال.

وأكد في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استدراج المئات من الأطفال من منازلهم ومدارسهم وغسل أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، والزج بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال في محافظة مأرب، يشكل جرائم حرب، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وقوانين حماية الطفولة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السلطات اليمنية تسلم 21 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي للصليب الأحمر
سبق

سلّمت السلطات اليمنية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 21 طفلاً كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي بجبهة مأرب، قبل أن يقعوا أسرى.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الجيش الوطني سلم الصليب الأحمر الدولي دفعتين من (21) طفلاً جندتهم الميليشيات في تصعيدها الأخير بجبهات القتال بمحافظة مأرب، قبل أن يقعوا أسرى بيد الجيش.

وأوضح أنه تم استلامهم ونقلهم من مطار سيئون لإعادتهم إلى أسرهم، واعتبر "الإرياني" ذلك، تأكيداً لاستمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال.

وأكد في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استدراج المئات من الأطفال من منازلهم ومدارسهم وغسل أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، والزج بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال في محافظة مأرب، يشكل جرائم حرب، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وقوانين حماية الطفولة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
09:44 PM

السلطات اليمنية تسلم 21 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي للصليب الأحمر

تم نقلهم لمطار سيئون تمهيدًا لإعادتهم لذويهم

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فهد كاملي - جازان
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سلّمت السلطات اليمنية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 21 طفلاً كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي بجبهة مأرب، قبل أن يقعوا أسرى.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الجيش الوطني سلم الصليب الأحمر الدولي دفعتين من (21) طفلاً جندتهم الميليشيات في تصعيدها الأخير بجبهات القتال بمحافظة مأرب، قبل أن يقعوا أسرى بيد الجيش.

وأوضح أنه تم استلامهم ونقلهم من مطار سيئون لإعادتهم إلى أسرهم، واعتبر "الإرياني" ذلك، تأكيداً لاستمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال.

وأكد في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استدراج المئات من الأطفال من منازلهم ومدارسهم وغسل أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، والزج بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال في محافظة مأرب، يشكل جرائم حرب، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وقوانين حماية الطفولة.

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