مدير مركز عمليات 911 بمكة يقلّد عددًا من الضباط رتب تعيينهم الجديدة

أكدوا أن ترقيتهم تُعَد دافعًا لمواصلة العطاء خدمة لدينهم ثم مليكهم ووطنهم

قلد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، بمكتبه الرتب الجديدة لستة ضباط من منسوبي وزارة الداخلية بعد صدور الأمر الملكي الكريم لتعيينهم لرتبة ملازم أول وملازم، وهم: الملازم أول مهندس عادل بن عبدالرحمن الشهري وملازم أول عبدالرحمن بن عتيق الله الصبحي وملازم ياسر بن علي المطرود وملازم عبدالله بن فيصل الحسيني وملازم محمد بن مطلع الحربي وملازم سعود بن عبدالعزيز المعييف.

من جانب آخر، هنأ العقيد الغامدي الضباط بهذه الثقة وحثهم على التفاني في العمل وأعرب الضباط المعينون عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي مُنِحوها، مؤكدين أن ترقيتهم تُعَد دافعًا لمواصلة العطاء خدمة لدينهم ثم مليكهم ووطنهم.