"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة
تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٨ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-19
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٨ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:26 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة
تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٨ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.