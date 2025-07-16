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اعتباراً من دور المجموعات.. دوري ابطال آسيا 2020 يستكمل في الدوحة

بمشاركة الهلال والنصر والأهلى والتعاون

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، اختيار قطر لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور نصف النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2020.
وكان الاتحاد الآسيوي، أكد في وقت سابق، التزامه باستكمال مسابقات الأندية لعام 2020، وذلك بنظام التجمع، حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.
يذكر أن الأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة القارية، هي: الهلال حامل اللقب، إضافة إلى النصر والأهلي والتعاون.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اعتباراً من دور المجموعات.. دوري ابطال آسيا 2020 يستكمل في الدوحة
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، اختيار قطر لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور نصف النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2020.
وكان الاتحاد الآسيوي، أكد في وقت سابق، التزامه باستكمال مسابقات الأندية لعام 2020، وذلك بنظام التجمع، حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.
يذكر أن الأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة القارية، هي: الهلال حامل اللقب، إضافة إلى النصر والأهلي والتعاون.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:29 PM

اعتباراً من دور المجموعات.. دوري ابطال آسيا 2020 يستكمل في الدوحة

بمشاركة الهلال والنصر والأهلى والتعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، اختيار قطر لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور نصف النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2020.
وكان الاتحاد الآسيوي، أكد في وقت سابق، التزامه باستكمال مسابقات الأندية لعام 2020، وذلك بنظام التجمع، حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.
يذكر أن الأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة القارية، هي: الهلال حامل اللقب، إضافة إلى النصر والأهلي والتعاون.

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