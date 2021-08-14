"النايفة" تنتزع نوماس اللقايا في الأشواط الصباحية.. وأفضل توقيت

في سابع أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3

شهد سابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًّا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم السبت؛ تنافسًا قويًّا للهجن المشاركة في أشواط الفترة الصباحية، المتضمنة تنفيذ 18 شوطًا عامًّا، مخصصة لسن اللقايا "بكار - قعدان" مسافة 4كلم.

وانتزعت البكرة "النايفة" لمالكها ناصر بن عبدالله المسند، الزمن الأسرع، وأفضل توقيت في الفترة الصباحية لهذا اليوم، بزمن قدره "06:12.25 دقيقة" والفوز بنوماس الشوط الثالث.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "الجذابة" لعبدالله عياد ونيس الشمري، "المهند" لعامر بن راشد سعيد البريصي المري، "شاهين" لناشي بن أرضيان بن سعد البقمي، "لواهيب" لسعيد بطي محمد المري، "الحزم" لمحمد بن عبيد راشد المري، "شباء" لناصر بن عبدالله المسند، "أدهم" لعبدالله بن صالح العجمي، "الذيبة" لحمد بن راشد البريصي المري، "بتاع" لعلي بن سالم البريصي المري، "سهم" لعامر بن راشد البريصي المري، "مستشار" لحمد بن صالح الفهيدة المري، "وسام" لعايد بن مناور الظفيري، "شاهين" لمحمد بن حمد آل صافية المري، "عزامة" لخليف بن رشيد الحربي، "عز الجيش" للحميدي سالم الحميدي العديني، "نشرة" لشنار محمد الهاجري، و"هداد" للاهوم بن سعد بن طالب الفهيدة المري.