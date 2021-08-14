النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 609 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1651 خلال الـ24 ساعة الماضية

"النايفة" تنتزع نوماس اللقايا في الأشواط الصباحية.. وأفضل توقيت

في سابع أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3

شهد سابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًّا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم السبت؛ تنافسًا قويًّا للهجن المشاركة في أشواط الفترة الصباحية، المتضمنة تنفيذ 18 شوطًا عامًّا، مخصصة لسن اللقايا "بكار - قعدان" مسافة 4كلم.

وانتزعت البكرة "النايفة" لمالكها ناصر بن عبدالله المسند، الزمن الأسرع، وأفضل توقيت في الفترة الصباحية لهذا اليوم، بزمن قدره "06:12.25 دقيقة" والفوز بنوماس الشوط الثالث.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "الجذابة" لعبدالله عياد ونيس الشمري، "المهند" لعامر بن راشد سعيد البريصي المري، "شاهين" لناشي بن أرضيان بن سعد البقمي، "لواهيب" لسعيد بطي محمد المري، "الحزم" لمحمد بن عبيد راشد المري، "شباء" لناصر بن عبدالله المسند، "أدهم" لعبدالله بن صالح العجمي، "الذيبة" لحمد بن راشد البريصي المري، "بتاع" لعلي بن سالم البريصي المري، "سهم" لعامر بن راشد البريصي المري، "مستشار" لحمد بن صالح الفهيدة المري، "وسام" لعايد بن مناور الظفيري، "شاهين" لمحمد بن حمد آل صافية المري، "عزامة" لخليف بن رشيد الحربي، "عز الجيش" للحميدي سالم الحميدي العديني، "نشرة" لشنار محمد الهاجري، و"هداد" للاهوم بن سعد بن طالب الفهيدة المري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"النايفة" تنتزع نوماس اللقايا في الأشواط الصباحية.. وأفضل توقيت
سبق

شهد سابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًّا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم السبت؛ تنافسًا قويًّا للهجن المشاركة في أشواط الفترة الصباحية، المتضمنة تنفيذ 18 شوطًا عامًّا، مخصصة لسن اللقايا "بكار - قعدان" مسافة 4كلم.

وانتزعت البكرة "النايفة" لمالكها ناصر بن عبدالله المسند، الزمن الأسرع، وأفضل توقيت في الفترة الصباحية لهذا اليوم، بزمن قدره "06:12.25 دقيقة" والفوز بنوماس الشوط الثالث.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "الجذابة" لعبدالله عياد ونيس الشمري، "المهند" لعامر بن راشد سعيد البريصي المري، "شاهين" لناشي بن أرضيان بن سعد البقمي، "لواهيب" لسعيد بطي محمد المري، "الحزم" لمحمد بن عبيد راشد المري، "شباء" لناصر بن عبدالله المسند، "أدهم" لعبدالله بن صالح العجمي، "الذيبة" لحمد بن راشد البريصي المري، "بتاع" لعلي بن سالم البريصي المري، "سهم" لعامر بن راشد البريصي المري، "مستشار" لحمد بن صالح الفهيدة المري، "وسام" لعايد بن مناور الظفيري، "شاهين" لمحمد بن حمد آل صافية المري، "عزامة" لخليف بن رشيد الحربي، "عز الجيش" للحميدي سالم الحميدي العديني، "نشرة" لشنار محمد الهاجري، و"هداد" للاهوم بن سعد بن طالب الفهيدة المري.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
02:13 PM

"النايفة" تنتزع نوماس اللقايا في الأشواط الصباحية.. وأفضل توقيت

في سابع أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
888

شهد سابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًّا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم السبت؛ تنافسًا قويًّا للهجن المشاركة في أشواط الفترة الصباحية، المتضمنة تنفيذ 18 شوطًا عامًّا، مخصصة لسن اللقايا "بكار - قعدان" مسافة 4كلم.

وانتزعت البكرة "النايفة" لمالكها ناصر بن عبدالله المسند، الزمن الأسرع، وأفضل توقيت في الفترة الصباحية لهذا اليوم، بزمن قدره "06:12.25 دقيقة" والفوز بنوماس الشوط الثالث.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "الجذابة" لعبدالله عياد ونيس الشمري، "المهند" لعامر بن راشد سعيد البريصي المري، "شاهين" لناشي بن أرضيان بن سعد البقمي، "لواهيب" لسعيد بطي محمد المري، "الحزم" لمحمد بن عبيد راشد المري، "شباء" لناصر بن عبدالله المسند، "أدهم" لعبدالله بن صالح العجمي، "الذيبة" لحمد بن راشد البريصي المري، "بتاع" لعلي بن سالم البريصي المري، "سهم" لعامر بن راشد البريصي المري، "مستشار" لحمد بن صالح الفهيدة المري، "وسام" لعايد بن مناور الظفيري، "شاهين" لمحمد بن حمد آل صافية المري، "عزامة" لخليف بن رشيد الحربي، "عز الجيش" للحميدي سالم الحميدي العديني، "نشرة" لشنار محمد الهاجري، و"هداد" للاهوم بن سعد بن طالب الفهيدة المري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,702
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,342
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,628
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة