شكوى أب بأحد القنوات تتفاعل بردّ "تجمع القصيم الصحي": الطفل مستقر ولجنة تُحقق

المتحدث: التهاب رئوي تَبَيّن بالمراجعة وبالتنويم.. ظهرت بيده علامات صديد شُكّل فريق لها

أوضح "التجمع الصحي" بالقصيم، أن الطفل الذي اشتكى والده في إحدى القنوات من سوء التعامل مع حالة ابنه؛ كان قد راجع مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وتَبَيّن أن لديه التهابًا رئويًّا، وخلال فترة التنويم ظهرت بيده علامات تجمّع للصديد، وشُكل فريق لها.

وقال المتحدث باسم التجمع الصحي بالقصيم تركي المحارب: "الطفل راجع مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، واستدعت حالته تنويمه، وقد تم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية، وبين التشخيص من خلال الأطباء المختصين وجود التهاب في الرئة، وتم إعطاؤه العلاج اللازم بحسب المعايير الطبية المعروفة بالمضادات الحيوية".

وأضاف: "من خلال المتابعة المستمرة خلال فترة التنويم، بدأت تظهر علامة التهاب وتجمع للصديد في اليد اليمنى، وتم سحب التجمع وتغيير الجرح ومتابعة تطوره".

واختتم: "بشأن حالة الطفل فهي مستقرة، وفي تحسن، ويخضع للمتابعة الطبية الدقيقة وفقًا للخطة العلاجية، كما أن اليد اليمنى غير متضررة، والتروية فيها ممتازة، والحركة فيها طبيعية، وهناك لجنة طبية تعمل على التحقق من سلامة جميع الإجراءات الطبية التي تم اتباعها".