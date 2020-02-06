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مخدرات ببطن والدتها.. إشادة بتعامل السلطات السعودية مع طفلة مهربة باكستانية

مواد محظورة اعتقلت على إثرها ورعاية كاملة وسماح بالزيارة قبل إعادتها لبلادها

أشاد تقرير باكستاني بمعاملة السلطات السعودية مع طفلة باكستانية تبلغ من العمر 4 أعوام اعتقلت والدتها بتهمة تهريب المخدرات إلى السعودية.

وأشار تقرير صحيفة "دا نيوز" الباكستانية إلى أن الطفلة وصلت إلى مدينة جدة بصحبة والدتها التي تم اكتشاف مواد مخدرة في بطنها حاولت تهريبها إلى السعودية، وذلك في شهر مايو الماضي.

وأضاف أنه تم إيقاف والدتها، ونقل الطفلة "إيمان" إلى دار الرعاية الاجتماعية؛ حيث تلقت معاملة حسنة وجرى توفير الأكل والشرب والملابس والألعاب لها، وإبلاغ السفارة الباكستانية بمقر وجودها.

وتابع التقرير أنه عقب ذلك تم تسليمها إلى القنصلية بجدة، والسماح لها بزيارة والدتها في السجن عدة مرات، كما سمح لها قبل التوجه إلى المطار لإعادتها إلى باكستان بزيارة والدتها وقضاء بعض الوقت معها.

السلطات السعودية طفلة باكستانية تهريب المخدرات جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخدرات ببطن والدتها.. إشادة بتعامل السلطات السعودية مع طفلة مهربة باكستانية
سبق

أشاد تقرير باكستاني بمعاملة السلطات السعودية مع طفلة باكستانية تبلغ من العمر 4 أعوام اعتقلت والدتها بتهمة تهريب المخدرات إلى السعودية.

وأشار تقرير صحيفة "دا نيوز" الباكستانية إلى أن الطفلة وصلت إلى مدينة جدة بصحبة والدتها التي تم اكتشاف مواد مخدرة في بطنها حاولت تهريبها إلى السعودية، وذلك في شهر مايو الماضي.

وأضاف أنه تم إيقاف والدتها، ونقل الطفلة "إيمان" إلى دار الرعاية الاجتماعية؛ حيث تلقت معاملة حسنة وجرى توفير الأكل والشرب والملابس والألعاب لها، وإبلاغ السفارة الباكستانية بمقر وجودها.

وتابع التقرير أنه عقب ذلك تم تسليمها إلى القنصلية بجدة، والسماح لها بزيارة والدتها في السجن عدة مرات، كما سمح لها قبل التوجه إلى المطار لإعادتها إلى باكستان بزيارة والدتها وقضاء بعض الوقت معها.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
12:49 PM

مخدرات ببطن والدتها.. إشادة بتعامل السلطات السعودية مع طفلة مهربة باكستانية

مواد محظورة اعتقلت على إثرها ورعاية كاملة وسماح بالزيارة قبل إعادتها لبلادها

A A A
خالد علي - الرياض
5
17,142

أشاد تقرير باكستاني بمعاملة السلطات السعودية مع طفلة باكستانية تبلغ من العمر 4 أعوام اعتقلت والدتها بتهمة تهريب المخدرات إلى السعودية.

وأشار تقرير صحيفة "دا نيوز" الباكستانية إلى أن الطفلة وصلت إلى مدينة جدة بصحبة والدتها التي تم اكتشاف مواد مخدرة في بطنها حاولت تهريبها إلى السعودية، وذلك في شهر مايو الماضي.

وأضاف أنه تم إيقاف والدتها، ونقل الطفلة "إيمان" إلى دار الرعاية الاجتماعية؛ حيث تلقت معاملة حسنة وجرى توفير الأكل والشرب والملابس والألعاب لها، وإبلاغ السفارة الباكستانية بمقر وجودها.

وتابع التقرير أنه عقب ذلك تم تسليمها إلى القنصلية بجدة، والسماح لها بزيارة والدتها في السجن عدة مرات، كما سمح لها قبل التوجه إلى المطار لإعادتها إلى باكستان بزيارة والدتها وقضاء بعض الوقت معها.

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