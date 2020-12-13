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بالصور.. مركز الملك سلمان ينفذ برامج متنوعة للمرأة ومعيلات الأيتام في اليمن

ضمن مشروع "بذرة أمان".. في محافظات عدن ومأرب والساحل الغربي

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عددًا من البرامج والأنشطة المتنوعة ضمن مشروع "بذرة أمان" استفاد منه معيلات أسر الأيتام والنساء في محافظات عدن، ومأرب، والساحل الغربي، لتوعيتهم بأهمية التكاتف لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وكيفية حمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تزامنًا مع "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".

وتخللت الأنشطة التي حملت شعار "السلامة والكرامة من أجل واقع أفضل" نبذة تعريفية عن القضايا والصعوبات التي تواجهها الأمهات ومجتمع المرأة عمومًا، إضافة إلى استعراض بعض القصص والسير الذاتية لشخصيات نسائية ناجحة حول العالم.


يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة لصالح المرأة في اليمن من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهن، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني .

ويأتي مشروع "بذرة أمان" تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان ينفذ برامج متنوعة للمرأة ومعيلات الأيتام في اليمن
سبق

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عددًا من البرامج والأنشطة المتنوعة ضمن مشروع "بذرة أمان" استفاد منه معيلات أسر الأيتام والنساء في محافظات عدن، ومأرب، والساحل الغربي، لتوعيتهم بأهمية التكاتف لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وكيفية حمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تزامنًا مع "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".

وتخللت الأنشطة التي حملت شعار "السلامة والكرامة من أجل واقع أفضل" نبذة تعريفية عن القضايا والصعوبات التي تواجهها الأمهات ومجتمع المرأة عمومًا، إضافة إلى استعراض بعض القصص والسير الذاتية لشخصيات نسائية ناجحة حول العالم.


يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة لصالح المرأة في اليمن من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهن، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني .

ويأتي مشروع "بذرة أمان" تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
05:02 PM
اخر تعديل
13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
06:18 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان ينفذ برامج متنوعة للمرأة ومعيلات الأيتام في اليمن

ضمن مشروع "بذرة أمان".. في محافظات عدن ومأرب والساحل الغربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عددًا من البرامج والأنشطة المتنوعة ضمن مشروع "بذرة أمان" استفاد منه معيلات أسر الأيتام والنساء في محافظات عدن، ومأرب، والساحل الغربي، لتوعيتهم بأهمية التكاتف لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وكيفية حمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تزامنًا مع "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".

وتخللت الأنشطة التي حملت شعار "السلامة والكرامة من أجل واقع أفضل" نبذة تعريفية عن القضايا والصعوبات التي تواجهها الأمهات ومجتمع المرأة عمومًا، إضافة إلى استعراض بعض القصص والسير الذاتية لشخصيات نسائية ناجحة حول العالم.


يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة لصالح المرأة في اليمن من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهن، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني .

ويأتي مشروع "بذرة أمان" تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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