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قائد الجيش السوداني يجتمع مع وفد الجامعة العربية

"البرهان" أعفى عددًا من مديري البنوك

ذكر التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم "الأحد"، أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية.

ولم يورد التلفزيون مزيداً من التفاصيل.

من جهة أخرى أفادت وكالة السودان للأنباء، اليوم، بأن "البرهان" أصدر قرارًا بإعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن القرار شمل مدير بنك العمال ومدير بنك التنمية الصناعية ومدير بنك النيلين ومدير بنك النيل ومدير بنك الادخار. وأشارت الوكالة إلى تعيين آخرين في هذه المناصب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قائد الجيش السوداني يجتمع مع وفد الجامعة العربية
سبق

ذكر التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم "الأحد"، أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية.

ولم يورد التلفزيون مزيداً من التفاصيل.

من جهة أخرى أفادت وكالة السودان للأنباء، اليوم، بأن "البرهان" أصدر قرارًا بإعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن القرار شمل مدير بنك العمال ومدير بنك التنمية الصناعية ومدير بنك النيلين ومدير بنك النيل ومدير بنك الادخار. وأشارت الوكالة إلى تعيين آخرين في هذه المناصب.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
06:25 PM

قائد الجيش السوداني يجتمع مع وفد الجامعة العربية

"البرهان" أعفى عددًا من مديري البنوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم "الأحد"، أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية.

ولم يورد التلفزيون مزيداً من التفاصيل.

من جهة أخرى أفادت وكالة السودان للأنباء، اليوم، بأن "البرهان" أصدر قرارًا بإعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن القرار شمل مدير بنك العمال ومدير بنك التنمية الصناعية ومدير بنك النيلين ومدير بنك النيل ومدير بنك الادخار. وأشارت الوكالة إلى تعيين آخرين في هذه المناصب.

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