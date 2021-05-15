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مواطنون بالشرقية: نفضل قضاء أيام العيد بالمجمعات التجارية مع بدء الحر

قدموا عبر "سبق" التهنئة للقيادة الرشيدة

قدم عددٌ من المواطنين التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، سائلين الله أن يديم على المملكة عزها وتقدمها وازدهارها، وأن يصرف عنها الوباء.

جاء ذلك في حديثهم لـ"سبق" من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، والذي أكدوا خلالها أنهم يفضلون قضاء أيام العيد بالمجمعات التجارية للتسوق وتناول الطعام والقهوة فيها، حيث إن الأسواق أكثر أمانًا واحترازًا.

ففي البداية، قال المواطن محمد القحطاني إن أيام العيد فرصة لقضاء الوقت مع الأسرة وأفضل الأماكن هي المجمعات التجارية، حيث الأسواق والمطاعم والمقاهي التي تطبق فيها تعليمات السلامة.

أما المواطن ناجي بن عبداللطيف البلوشي فأكد أن أفضل الأماكن هي الكوفيهات حيث يتبادل مع أصحابه أطراف الحديث بعيدًا عن البيوت وكسرًا للروتين، ولاسيما أن أيام العيد فرصة لعدم الانشغال بالعمل، مقدمًا التهنئة للقيادة الرشيدة بالعيد السعيد.

وقال المواطن "خرصان بن عايض العجمي" بدوره: "إن بلادنا تعيش في أزهى عصورها وهناك قوة في تطبيق كل التعليمات لضمان سلامة وصحة المواطنين والأسواق والمجمعات التجارية هي الأكثر أمانًا مع الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية بمتابعة سمو أمير المنطقة؛ ولذلك نحرص على قضاء الوقت مع أطفالنا في الأسواق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنون بالشرقية: نفضل قضاء أيام العيد بالمجمعات التجارية مع بدء الحر
سبق

قدم عددٌ من المواطنين التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، سائلين الله أن يديم على المملكة عزها وتقدمها وازدهارها، وأن يصرف عنها الوباء.

جاء ذلك في حديثهم لـ"سبق" من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، والذي أكدوا خلالها أنهم يفضلون قضاء أيام العيد بالمجمعات التجارية للتسوق وتناول الطعام والقهوة فيها، حيث إن الأسواق أكثر أمانًا واحترازًا.

ففي البداية، قال المواطن محمد القحطاني إن أيام العيد فرصة لقضاء الوقت مع الأسرة وأفضل الأماكن هي المجمعات التجارية، حيث الأسواق والمطاعم والمقاهي التي تطبق فيها تعليمات السلامة.

أما المواطن ناجي بن عبداللطيف البلوشي فأكد أن أفضل الأماكن هي الكوفيهات حيث يتبادل مع أصحابه أطراف الحديث بعيدًا عن البيوت وكسرًا للروتين، ولاسيما أن أيام العيد فرصة لعدم الانشغال بالعمل، مقدمًا التهنئة للقيادة الرشيدة بالعيد السعيد.

وقال المواطن "خرصان بن عايض العجمي" بدوره: "إن بلادنا تعيش في أزهى عصورها وهناك قوة في تطبيق كل التعليمات لضمان سلامة وصحة المواطنين والأسواق والمجمعات التجارية هي الأكثر أمانًا مع الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية بمتابعة سمو أمير المنطقة؛ ولذلك نحرص على قضاء الوقت مع أطفالنا في الأسواق".

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
10:41 PM

مواطنون بالشرقية: نفضل قضاء أيام العيد بالمجمعات التجارية مع بدء الحر

قدموا عبر "سبق" التهنئة للقيادة الرشيدة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
6
7,598

قدم عددٌ من المواطنين التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، سائلين الله أن يديم على المملكة عزها وتقدمها وازدهارها، وأن يصرف عنها الوباء.

جاء ذلك في حديثهم لـ"سبق" من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، والذي أكدوا خلالها أنهم يفضلون قضاء أيام العيد بالمجمعات التجارية للتسوق وتناول الطعام والقهوة فيها، حيث إن الأسواق أكثر أمانًا واحترازًا.

ففي البداية، قال المواطن محمد القحطاني إن أيام العيد فرصة لقضاء الوقت مع الأسرة وأفضل الأماكن هي المجمعات التجارية، حيث الأسواق والمطاعم والمقاهي التي تطبق فيها تعليمات السلامة.

أما المواطن ناجي بن عبداللطيف البلوشي فأكد أن أفضل الأماكن هي الكوفيهات حيث يتبادل مع أصحابه أطراف الحديث بعيدًا عن البيوت وكسرًا للروتين، ولاسيما أن أيام العيد فرصة لعدم الانشغال بالعمل، مقدمًا التهنئة للقيادة الرشيدة بالعيد السعيد.

وقال المواطن "خرصان بن عايض العجمي" بدوره: "إن بلادنا تعيش في أزهى عصورها وهناك قوة في تطبيق كل التعليمات لضمان سلامة وصحة المواطنين والأسواق والمجمعات التجارية هي الأكثر أمانًا مع الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية بمتابعة سمو أمير المنطقة؛ ولذلك نحرص على قضاء الوقت مع أطفالنا في الأسواق".

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