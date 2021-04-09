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"التعاون" يعزِّز من حظوظه الآسيوية بثلاثية في مرمى "العين"

ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس ولي العهد

حافظ التعاون على حظوظه الآسيوية بعدما تغلب على ضيفه العين بثلاثة دون رد، معقدًا من أوضاع الأخير في البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر (الأخير).

وافتتح عبدالله الجوعي أهداف أصحاب الضيافة عند الدقيقة الـ29 بعد مجهود فردي مميز، تمكّن من خلاله من التلاعب بدفاعات العين؛ ليواجه المرمى، ويُسكن الكرة الشباك.

وعزز المحترف البرازيلي اياقو سانتوس تقدُّم التعاون بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ76 برأسية جميلة مستغلاً كرة عرضية مثالية من أليخاندرو روميرو، وضعها على يسار حارس المرمى أمين بخاري.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع احتسب الحكم خالد صلوي ركلة جزاء لأصحاب الضيافة إثر عرقلة الكاميروني تاوامبا، ترجمها النجم الأرجنتيني كاكو في الشباك هدفا ثالثًا.

التعاون العين الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"التعاون" يعزِّز من حظوظه الآسيوية بثلاثية في مرمى "العين"
سبق

حافظ التعاون على حظوظه الآسيوية بعدما تغلب على ضيفه العين بثلاثة دون رد، معقدًا من أوضاع الأخير في البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر (الأخير).

وافتتح عبدالله الجوعي أهداف أصحاب الضيافة عند الدقيقة الـ29 بعد مجهود فردي مميز، تمكّن من خلاله من التلاعب بدفاعات العين؛ ليواجه المرمى، ويُسكن الكرة الشباك.

وعزز المحترف البرازيلي اياقو سانتوس تقدُّم التعاون بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ76 برأسية جميلة مستغلاً كرة عرضية مثالية من أليخاندرو روميرو، وضعها على يسار حارس المرمى أمين بخاري.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع احتسب الحكم خالد صلوي ركلة جزاء لأصحاب الضيافة إثر عرقلة الكاميروني تاوامبا، ترجمها النجم الأرجنتيني كاكو في الشباك هدفا ثالثًا.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
09:20 PM

"التعاون" يعزِّز من حظوظه الآسيوية بثلاثية في مرمى "العين"

ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حافظ التعاون على حظوظه الآسيوية بعدما تغلب على ضيفه العين بثلاثة دون رد، معقدًا من أوضاع الأخير في البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر (الأخير).

وافتتح عبدالله الجوعي أهداف أصحاب الضيافة عند الدقيقة الـ29 بعد مجهود فردي مميز، تمكّن من خلاله من التلاعب بدفاعات العين؛ ليواجه المرمى، ويُسكن الكرة الشباك.

وعزز المحترف البرازيلي اياقو سانتوس تقدُّم التعاون بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ76 برأسية جميلة مستغلاً كرة عرضية مثالية من أليخاندرو روميرو، وضعها على يسار حارس المرمى أمين بخاري.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع احتسب الحكم خالد صلوي ركلة جزاء لأصحاب الضيافة إثر عرقلة الكاميروني تاوامبا، ترجمها النجم الأرجنتيني كاكو في الشباك هدفا ثالثًا.

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