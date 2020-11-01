برعاية "أمير" وحضور "وزير".. توقيع 12 اتفاقية تعاون بإمارة الباحة

بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعددٍ من الجهات المشاركة:

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، توقيع 12 اتفاقية تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعددٍ من الجهات المشاركة.

وقعت الاتفاقيات بمقر الإمارة, من قِبل ممثلي فرع الوزارة ومديري ومسؤولي الجهات المشاركة منها: (إمارة المنطقة، جامعة الباحة، بنك التنمية الاجتماعية، إدارة التعليم، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الغرفة التجارية بالباحة، مجلس شباب الباحة، فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة "هدف"، المعهد العربي لإنماء المُدن، مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، مركز إصرار وطموح للتدريب، شركة تأهيل التميز).

وأكد أمير منطقة الباحة عقب التوقيع، أن الاتفاقيات ستُسهم -بمشيئة الله- في تنمية المنطقة والاهتمام ببرامج الشباب والفتيات، وتطوير قدراتهم في سوق العمل، وسيكون لها عائد كبير على المنطقة, ولاسيما أن منها ما يعنى بالتدريب والتطوير القدرات والتطوع ومختلف الأمور الاجتماعية التي ترفع من مستوى أبناء وبنات الباحة.

من جانب آخر، أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما تشهد منطقة الباحة من تقدم وتطور بقيادة الأمير حسام بن سعود الذي شجع الوزارة على أن تكون الباحة هي الانطلاق لبرامج مبادرات المناطق التي ستتوالى في جميع مناطق المملكة.

وأشار إلى أن المبادرات لها برنامج عمل واضح هدفها توظيف الشباب والفتيات في سوق العمل وتعزيز التطوع، حيث إن منصة التطوع في المملكة وصل عدد المتطوعين فيها إلى 300 ألف متطوع، مفيدًا بأن من أهداف الوزارة عملية التدريب على رأس العمل من خلال صندوق الموارد البشرية، والحوار من خلال مركز الحوار الوطني.

ولفت المهندس الراجحي إلى أن الاتفاقيات سيكون لها مكتب مشروعات، وأن سوق الباحة سوق ناضج، وسيشهد مشروعات توسعية بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومتابعة أمير المنطقة لتكون منطقة سياحية لجذب السائح من داخل المنطقة وخارجها.



