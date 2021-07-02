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"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد ملامح الإنجازات الأمنية مؤخرًا

"الجمارك" أحبطت تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يُدشن ثمانية مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق (الرين - بيشة) على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من (20.000) متر مربع.

وتضمّن الفيديو أن المديرية العامة للجوازات، وتحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، احتفلت بتخريج ملحقي دورة (44) بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي بمعهد الجوازات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشار إلى تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة تبوك، لخروجه على ولي الأمر وقتل أحد رجال الأمن، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتعاطي المواد المخدرة.

ولفت المقطع إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، وذلك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، والقبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها وإحالته للنيابة العامة.

وكشف أن المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، حيث تبذل الجهود في مكافحة هذه الآفة للحد من أضرارها وخطورتها على الفرد والمجتمع، كما أن المملكة تساعد المجتمع الدولي لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.

وأشار إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 51 بكلية الملك فهد الأمنية عبر منصة أبشر توظيف.

وأوضح المقطع أن المديرية العامة للجوازات أصدرت (274.849) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين ووافدين للمدة من 1/ 1 حتى 13/ 11/ 1442هـ نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات مابين السجن والغرامة والتشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

وتضمّن الفيديو تحذير منصة "أبشر" للمستفيدين من خدماتها كاملة من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية، مشددة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، وأنه يمكن للمستفيدين الوصول لمنصة أبشر عبر الرابط https://www.absher.sa/portal/landing.html وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://www.moi.gov.sa/wps-

وأشار الفيديو إلى ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" التي بدأت في 26/ 2/ 1439هـ.

وتضمّن أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ولفت إلى رصد 17.818 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 10 حتى 16/ 11/ 1442هـ.

وأشار إلى أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقي مكة المكرمة والرياض يستقبل 318.024 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل 45.432 اتصالاً لكل يوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد ملامح الإنجازات الأمنية مؤخرًا
سبق

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يُدشن ثمانية مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق (الرين - بيشة) على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من (20.000) متر مربع.

وتضمّن الفيديو أن المديرية العامة للجوازات، وتحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، احتفلت بتخريج ملحقي دورة (44) بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي بمعهد الجوازات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشار إلى تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة تبوك، لخروجه على ولي الأمر وقتل أحد رجال الأمن، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتعاطي المواد المخدرة.

ولفت المقطع إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، وذلك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، والقبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها وإحالته للنيابة العامة.

وكشف أن المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، حيث تبذل الجهود في مكافحة هذه الآفة للحد من أضرارها وخطورتها على الفرد والمجتمع، كما أن المملكة تساعد المجتمع الدولي لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.

وأشار إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 51 بكلية الملك فهد الأمنية عبر منصة أبشر توظيف.

وأوضح المقطع أن المديرية العامة للجوازات أصدرت (274.849) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين ووافدين للمدة من 1/ 1 حتى 13/ 11/ 1442هـ نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات مابين السجن والغرامة والتشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

وتضمّن الفيديو تحذير منصة "أبشر" للمستفيدين من خدماتها كاملة من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية، مشددة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، وأنه يمكن للمستفيدين الوصول لمنصة أبشر عبر الرابط https://www.absher.sa/portal/landing.html وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://www.moi.gov.sa/wps-

وأشار الفيديو إلى ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" التي بدأت في 26/ 2/ 1439هـ.

وتضمّن أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ولفت إلى رصد 17.818 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 10 حتى 16/ 11/ 1442هـ.

وأشار إلى أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقي مكة المكرمة والرياض يستقبل 318.024 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل 45.432 اتصالاً لكل يوم.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
02:26 PM

"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد ملامح الإنجازات الأمنية مؤخرًا

"الجمارك" أحبطت تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر

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ذياب الشمري - الرياض
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حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يُدشن ثمانية مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق (الرين - بيشة) على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من (20.000) متر مربع.

وتضمّن الفيديو أن المديرية العامة للجوازات، وتحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، احتفلت بتخريج ملحقي دورة (44) بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي بمعهد الجوازات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشار إلى تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة تبوك، لخروجه على ولي الأمر وقتل أحد رجال الأمن، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتعاطي المواد المخدرة.

ولفت المقطع إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، وذلك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، والقبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها وإحالته للنيابة العامة.

وكشف أن المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، حيث تبذل الجهود في مكافحة هذه الآفة للحد من أضرارها وخطورتها على الفرد والمجتمع، كما أن المملكة تساعد المجتمع الدولي لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.

وأشار إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 51 بكلية الملك فهد الأمنية عبر منصة أبشر توظيف.

وأوضح المقطع أن المديرية العامة للجوازات أصدرت (274.849) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين ووافدين للمدة من 1/ 1 حتى 13/ 11/ 1442هـ نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات مابين السجن والغرامة والتشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

وتضمّن الفيديو تحذير منصة "أبشر" للمستفيدين من خدماتها كاملة من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية، مشددة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، وأنه يمكن للمستفيدين الوصول لمنصة أبشر عبر الرابط https://www.absher.sa/portal/landing.html وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://www.moi.gov.sa/wps-

وأشار الفيديو إلى ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" التي بدأت في 26/ 2/ 1439هـ.

وتضمّن أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ولفت إلى رصد 17.818 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 10 حتى 16/ 11/ 1442هـ.

وأشار إلى أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقي مكة المكرمة والرياض يستقبل 318.024 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل 45.432 اتصالاً لكل يوم.

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