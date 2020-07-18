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العراق تسجل 2049 إصابة جديدة بـ "كورونا" و75 وفاة

بلغ عدد الإصابات منذ تفشي الفيروس 90220 إصابة

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى90220.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691, فيما سجل 1997 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58492 حالة شفاء, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 2837, منهم 397 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق تسجل 2049 إصابة جديدة بـ "كورونا" و75 وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى90220.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691, فيما سجل 1997 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58492 حالة شفاء, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 2837, منهم 397 في العناية المركزة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:51 PM

العراق تسجل 2049 إصابة جديدة بـ "كورونا" و75 وفاة

بلغ عدد الإصابات منذ تفشي الفيروس 90220 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى90220.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691, فيما سجل 1997 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58492 حالة شفاء, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 2837, منهم 397 في العناية المركزة.

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