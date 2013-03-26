استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الطائرات وتدميرها. وأكدت وقوف البحرين وتضامنها الكامل مع المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة ولقيت ترحيبًا دوليًا واسعًا.

البحرين تستنكر بشدة استمرار الميليشيا الحوثية إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-26 استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.



وأكدت وقوف البحرين وتضامنها الكامل مع المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة ولقيت ترحيبًا دوليًا واسعًا.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 12:52 AM

البحرين تستنكر بشدة استمرار الميليشيا الحوثية إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية أكدت وقوفها وتضامنها الكامل مع المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقراره





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استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.



وأكدت وقوف البحرين وتضامنها الكامل مع المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة ولقيت ترحيبًا دوليًا واسعًا.