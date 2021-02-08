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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

منطقة المدينة المنوّرة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - ينبع - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

منطقة المدينة المنوّرة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - ينبع - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:36 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

منطقة المدينة المنوّرة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - ينبع - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

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