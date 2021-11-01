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بتوجيه من "السديس".. "شؤون الحرمين" تنفّذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

"المحيميد": تستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواصفات العالمية بطرق احترافية

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور المحيميد أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.

وأضاف: أن تلك الأعمال تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله- بالحرمين الشريفين وبخاصة الكعبة المشرفة لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكداً أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.

وفي الختام، شكر "المحيميد" الرئيس العام على اهتمامه الحثيث وعنايته ورعايته لكل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة "أيدها الله"، داعياً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهما الله" بدوام الصحة والعافية وأن يجزيهم على مايقومون به خير الجزاء وأن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كل سوء.

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بتوجيه من "السديس".. "شؤون الحرمين" تنفّذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور المحيميد أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.

وأضاف: أن تلك الأعمال تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله- بالحرمين الشريفين وبخاصة الكعبة المشرفة لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكداً أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.

وفي الختام، شكر "المحيميد" الرئيس العام على اهتمامه الحثيث وعنايته ورعايته لكل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة "أيدها الله"، داعياً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهما الله" بدوام الصحة والعافية وأن يجزيهم على مايقومون به خير الجزاء وأن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كل سوء.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:17 PM

بتوجيه من "السديس".. "شؤون الحرمين" تنفّذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

"المحيميد": تستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواصفات العالمية بطرق احترافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور المحيميد أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.

وأضاف: أن تلك الأعمال تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله- بالحرمين الشريفين وبخاصة الكعبة المشرفة لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكداً أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.

وفي الختام، شكر "المحيميد" الرئيس العام على اهتمامه الحثيث وعنايته ورعايته لكل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة "أيدها الله"، داعياً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهما الله" بدوام الصحة والعافية وأن يجزيهم على مايقومون به خير الجزاء وأن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كل سوء.

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