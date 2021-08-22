"حامل اللقب" النصر يستضيف ضمك .. والأهلي يخشى مفاجأة العدالة

في انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ( المسمى الجديد - في نسخته الثانية) مساء اليوم الخميس من جديد، وذلك بمواجهتين، إذ تعد هي الأصعب لحامل اللقب ( النصر) حينما يواجه الصاعد من دوري الدرجة الأولى ضمك، كما هو الحال ذاته بالنسبة للأهلي حينما يلف الغموض مواجهته أمام العدالة.

النصر - ضمك

على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض(الدرة) يحل الضيف الجديد القادم من الجنوب (ضمك) ضيفًا مزعجًا على حامل اللقب النصر، في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض والجمهور، لكن من المتوقع أن يسعى المدير الفني للنصر "فيتوريا" للزج بأوراقه الهجومية مبكرًا، من أجل تسجيل انطلاقة مبكرة نحو الحفاظ على اللقب، وعدم إتاحة الفرصة للضيوف من تسجيل أولى المفاجآت في الدوري.

ويدرك النصراويون أن التعثر في الخطوة الأولى قد يؤثر على مسيرتهم في الدوري.

في المقابل يأمل أبناء الجنوب تسجيل حضور أول لهم في الدوري الأغلى والأفخم، والخروج من اللقاء ولو بنقطة واحدة التي تعد صيدًا ثمينًا من أمام حامل اللقب.

الأهلي - العدالة

يحل العدالة القادم من دوري الدرجة الأولى (المنطقة الشرقية) ضيفًا (غامضًا) على الأهلي، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ( الجوهرة المشعة).

الأهلي يخوض اللقاء وعينه على ثلاث نقاط ذات أهمية كبرى، التي تشكل دافعًا قويًا للانطلاقة قدمًا وتحقيق نتائج إيجابية في بقية مشواره في الدوري وتعويض جماهيره بإحدى بطولات الموسم إن لم يكن أكثر من لقب، بعد الخروج الآسيوي أمام شقيقه الهلال قبل عدة أيام.

في المقابل يأمل الفريق الحساوي تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسجل له في سجله ومسيرته الكروية، وإن لم يتحقق ذلك، فإنه يأمل العودة بنقطة واحدة من تعادل ثمين إن حدث هو بلا شك بمثابة انتصار للفريق الشرقاوي أمام الأهلي.