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انطلاق برنامج "واعد" للقيادات الإدارية بتعليم صبيا "عن بعد"

بمشاركة 450 من الإداريين والإداريات

افتتح مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، أول أعمال برنامج "واعد" للقيادات الإدارية، بحضور 450 من الإداريين والإداريات "عن بعد".

تضمن اللقاء عرضًا مرئيًا عن تنمية الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030، وكلمة لمدير الموارد البشرية عن دور الموارد البشرية، وأهمية رأس مال البشري ضمن رؤية 2030 وأهداف البرنامج.

ورحب مدير التعليم، بالمشاركين والمشاركات في برنامج قيادات واعدة، هذا المشروع الذي انطلق بموافقة لجنة القيادات العليا بالإدارة لاستقطاب المتميزين على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، وإتاحة الفرصة للراغبين في التطور الإداري واكتساب المهارات.

وأشار الدكتور "الخرمي"، إلى أن هذا البرنامج يأتي ليشيع فرص العدالة بين الجنسين ليكونوا قادة فاعلين، حيث يصنف الملتحقون بالبرنامج وفق مجموعة من الجدارات الوظيفية لاختيار الكفاءات منهم، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات في الموارد البشرية الذين عملوا على هذا البرنامج وأن يكون فيه النفع والفائدة.

تلا ذلك، عرض ورقة عمل عن مفهوم تنمية رأس مال البشري، ومسارات تخطيط وبناء رأس مال البشري واستثماره، وهيكلة الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة، وبرامج ومبادرات الرؤية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ومبادرة إعداد وتأهيل القادة في ديوان الوزارة والإدارات التعليمية.

وفي ورقة عمل أخرى تناول اللقاء مراحل برنامج "واعد"، ورؤيته ورسالته، وإجراءات التنفيذ، والشروط، ومكونات البرنامج التدريبي العام والتخصصي، ومدة البرنامج. كما شهد اللقاء عددًا من المداخلات والاستفسارات.

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انطلاق برنامج "واعد" للقيادات الإدارية بتعليم صبيا "عن بعد"
سبق

افتتح مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، أول أعمال برنامج "واعد" للقيادات الإدارية، بحضور 450 من الإداريين والإداريات "عن بعد".

تضمن اللقاء عرضًا مرئيًا عن تنمية الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030، وكلمة لمدير الموارد البشرية عن دور الموارد البشرية، وأهمية رأس مال البشري ضمن رؤية 2030 وأهداف البرنامج.

ورحب مدير التعليم، بالمشاركين والمشاركات في برنامج قيادات واعدة، هذا المشروع الذي انطلق بموافقة لجنة القيادات العليا بالإدارة لاستقطاب المتميزين على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، وإتاحة الفرصة للراغبين في التطور الإداري واكتساب المهارات.

وأشار الدكتور "الخرمي"، إلى أن هذا البرنامج يأتي ليشيع فرص العدالة بين الجنسين ليكونوا قادة فاعلين، حيث يصنف الملتحقون بالبرنامج وفق مجموعة من الجدارات الوظيفية لاختيار الكفاءات منهم، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات في الموارد البشرية الذين عملوا على هذا البرنامج وأن يكون فيه النفع والفائدة.

تلا ذلك، عرض ورقة عمل عن مفهوم تنمية رأس مال البشري، ومسارات تخطيط وبناء رأس مال البشري واستثماره، وهيكلة الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة، وبرامج ومبادرات الرؤية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ومبادرة إعداد وتأهيل القادة في ديوان الوزارة والإدارات التعليمية.

وفي ورقة عمل أخرى تناول اللقاء مراحل برنامج "واعد"، ورؤيته ورسالته، وإجراءات التنفيذ، والشروط، ومكونات البرنامج التدريبي العام والتخصصي، ومدة البرنامج. كما شهد اللقاء عددًا من المداخلات والاستفسارات.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
07:34 PM

انطلاق برنامج "واعد" للقيادات الإدارية بتعليم صبيا "عن بعد"

بمشاركة 450 من الإداريين والإداريات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، أول أعمال برنامج "واعد" للقيادات الإدارية، بحضور 450 من الإداريين والإداريات "عن بعد".

تضمن اللقاء عرضًا مرئيًا عن تنمية الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030، وكلمة لمدير الموارد البشرية عن دور الموارد البشرية، وأهمية رأس مال البشري ضمن رؤية 2030 وأهداف البرنامج.

ورحب مدير التعليم، بالمشاركين والمشاركات في برنامج قيادات واعدة، هذا المشروع الذي انطلق بموافقة لجنة القيادات العليا بالإدارة لاستقطاب المتميزين على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، وإتاحة الفرصة للراغبين في التطور الإداري واكتساب المهارات.

وأشار الدكتور "الخرمي"، إلى أن هذا البرنامج يأتي ليشيع فرص العدالة بين الجنسين ليكونوا قادة فاعلين، حيث يصنف الملتحقون بالبرنامج وفق مجموعة من الجدارات الوظيفية لاختيار الكفاءات منهم، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات في الموارد البشرية الذين عملوا على هذا البرنامج وأن يكون فيه النفع والفائدة.

تلا ذلك، عرض ورقة عمل عن مفهوم تنمية رأس مال البشري، ومسارات تخطيط وبناء رأس مال البشري واستثماره، وهيكلة الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة، وبرامج ومبادرات الرؤية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ومبادرة إعداد وتأهيل القادة في ديوان الوزارة والإدارات التعليمية.

وفي ورقة عمل أخرى تناول اللقاء مراحل برنامج "واعد"، ورؤيته ورسالته، وإجراءات التنفيذ، والشروط، ومكونات البرنامج التدريبي العام والتخصصي، ومدة البرنامج. كما شهد اللقاء عددًا من المداخلات والاستفسارات.

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