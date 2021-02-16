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عدد من المنازل بـ"وسام الطائف" تعاني انقطاع الكهرباء وحرمان الطلاب من متابعة دروسهم

الأهالي يعيشون على الشموع وينتظرون حلولاً جذرية من الشركة تُنهي معاناتهم

تعاني عدد من المنازل بحي الوسام 1 منذ أسبوع من عطل في أحد المولدات الكهربائية، تسبب في حرمان عدد من الطلاب والطالبات من مدارسهم هذا اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعدم تشغيل مولدات كهربائية مؤقتة، ويعيش أهالي هذه المساكن وسط الظلام منذ عصر اليوم.

حيث قال المواطن فهد الخديدي أحد قاطني المنازل المتضررة إن معاناتهم بدأت قبل أسبوع، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن منزله وثلاثة منازل أخرى بجواره، تم إبلاغ شركة الكهرباء وحضرت للموقع، وتمكنوا من تحديد العطل بكابل أرضي، أحضروا معهم مولداً مؤقتاً لحين الانتهاء من حل المشكلة، وتم تشغيله منذ ستة أيام، وقاموا بحفر عدة مواقع بعدها ولم يتم إصلاح الكابل.

وأضاف "الخديدي" أنه وبعد 6 أيام أحضروا مولداً مؤقتاً آخر بعد أخذ المولد السابق ولم يتم تشغيله حيث التيار الكهربائي مقطوع عن المنازل مما زاد معاناتهم وحرم الطلاب والطالبات من متابعة دروسهم عبر المنصة، إضافة إلى أنهم يعيشون على الشموع وينتظرون حلولاً جذرية من الشركة تنهي المعاناة، مبيناً أنهم أبلغوا وحضر الفنيون لتشغيل المولد الاحتياطي لكن بعدها بدقائق توقف عن العمل.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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عدد من المنازل بـ"وسام الطائف" تعاني انقطاع الكهرباء وحرمان الطلاب من متابعة دروسهم
سبق

تعاني عدد من المنازل بحي الوسام 1 منذ أسبوع من عطل في أحد المولدات الكهربائية، تسبب في حرمان عدد من الطلاب والطالبات من مدارسهم هذا اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعدم تشغيل مولدات كهربائية مؤقتة، ويعيش أهالي هذه المساكن وسط الظلام منذ عصر اليوم.

حيث قال المواطن فهد الخديدي أحد قاطني المنازل المتضررة إن معاناتهم بدأت قبل أسبوع، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن منزله وثلاثة منازل أخرى بجواره، تم إبلاغ شركة الكهرباء وحضرت للموقع، وتمكنوا من تحديد العطل بكابل أرضي، أحضروا معهم مولداً مؤقتاً لحين الانتهاء من حل المشكلة، وتم تشغيله منذ ستة أيام، وقاموا بحفر عدة مواقع بعدها ولم يتم إصلاح الكابل.

وأضاف "الخديدي" أنه وبعد 6 أيام أحضروا مولداً مؤقتاً آخر بعد أخذ المولد السابق ولم يتم تشغيله حيث التيار الكهربائي مقطوع عن المنازل مما زاد معاناتهم وحرم الطلاب والطالبات من متابعة دروسهم عبر المنصة، إضافة إلى أنهم يعيشون على الشموع وينتظرون حلولاً جذرية من الشركة تنهي المعاناة، مبيناً أنهم أبلغوا وحضر الفنيون لتشغيل المولد الاحتياطي لكن بعدها بدقائق توقف عن العمل.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:29 PM

عدد من المنازل بـ"وسام الطائف" تعاني انقطاع الكهرباء وحرمان الطلاب من متابعة دروسهم

الأهالي يعيشون على الشموع وينتظرون حلولاً جذرية من الشركة تُنهي معاناتهم

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سعود الدعجاني - الطائف
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تعاني عدد من المنازل بحي الوسام 1 منذ أسبوع من عطل في أحد المولدات الكهربائية، تسبب في حرمان عدد من الطلاب والطالبات من مدارسهم هذا اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعدم تشغيل مولدات كهربائية مؤقتة، ويعيش أهالي هذه المساكن وسط الظلام منذ عصر اليوم.

حيث قال المواطن فهد الخديدي أحد قاطني المنازل المتضررة إن معاناتهم بدأت قبل أسبوع، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن منزله وثلاثة منازل أخرى بجواره، تم إبلاغ شركة الكهرباء وحضرت للموقع، وتمكنوا من تحديد العطل بكابل أرضي، أحضروا معهم مولداً مؤقتاً لحين الانتهاء من حل المشكلة، وتم تشغيله منذ ستة أيام، وقاموا بحفر عدة مواقع بعدها ولم يتم إصلاح الكابل.

وأضاف "الخديدي" أنه وبعد 6 أيام أحضروا مولداً مؤقتاً آخر بعد أخذ المولد السابق ولم يتم تشغيله حيث التيار الكهربائي مقطوع عن المنازل مما زاد معاناتهم وحرم الطلاب والطالبات من متابعة دروسهم عبر المنصة، إضافة إلى أنهم يعيشون على الشموع وينتظرون حلولاً جذرية من الشركة تنهي المعاناة، مبيناً أنهم أبلغوا وحضر الفنيون لتشغيل المولد الاحتياطي لكن بعدها بدقائق توقف عن العمل.

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