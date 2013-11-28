النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" تشارك بفعاليات اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة

أكدت على الالتزام بتعزيز دور المرأة ومحاربة جميع أنواع التمييز والتفرقة

أقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صباح الأربعاء الماضي، فعالية مشاركة في الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يتم الاحتفال به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وفي التفاصيل، تضمنت الفعالية تأكيد الحضور على الالتزام الثابت النابع عن قناعة راسخة بتعزيز دور المرأة، ومحاربة جميع أنواع التمييز والتفرقة والعنف ضد النساء، وأن هذا يمثل أولويةً بالنسبة إليهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الموارد البشرية" تشارك بفعاليات اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة
سبق

أقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صباح الأربعاء الماضي، فعالية مشاركة في الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يتم الاحتفال به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وفي التفاصيل، تضمنت الفعالية تأكيد الحضور على الالتزام الثابت النابع عن قناعة راسخة بتعزيز دور المرأة، ومحاربة جميع أنواع التمييز والتفرقة والعنف ضد النساء، وأن هذا يمثل أولويةً بالنسبة إليهم.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:45 PM

"الموارد البشرية" تشارك بفعاليات اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة

أكدت على الالتزام بتعزيز دور المرأة ومحاربة جميع أنواع التمييز والتفرقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
133

أقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صباح الأربعاء الماضي، فعالية مشاركة في الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يتم الاحتفال به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وفي التفاصيل، تضمنت الفعالية تأكيد الحضور على الالتزام الثابت النابع عن قناعة راسخة بتعزيز دور المرأة، ومحاربة جميع أنواع التمييز والتفرقة والعنف ضد النساء، وأن هذا يمثل أولويةً بالنسبة إليهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,156
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,267
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,862
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة