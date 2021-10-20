الطائف .. "مؤتمر الروبوت" يفتح أبوابه للمبدعين وأصحاب القدرات

دشّنه الميموني برعاية الفيصل .. لتسخير العقبات وإتاحة الفرص كافة

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، دشّن صباح اليوم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، المؤتمر العربي السادس للروبوت، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية محمد النفيعي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في المحافظة.

وأوضح رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت الدكتور جار الله الغامدي، في كلمته خلال الحفل، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حثّت على الأخذ بالعلم، لكونه وسيلة للرقي وصناعة الأمجاد، مضيفاً أن الحكومة الرشيدة تبعث في الجميع الرغبة في التطور، وفي طور ذلك تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي هيئة حكومية مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الاهتمام بالعلم من القيادة كان له امتداد إيجابي في رعاية أمير منطقة مكة المكرّمة للمؤتمر العربي السادس في محافظة الطائف، مضيفاً أن مدارس صفوة الطليعة الأهلية في الطائف مضت منذ التأسيس في طريق العلم، وأنشأت وحدة منفصلة باسم وحدة الموهبة والتميز، إذ من صميم عملها اكتشاف مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم وتطوير إمكاناتهم، من خلال جعل الروبوت مساحة كبيرة في المدرسة، لإعداد جيل متميز خلقياً وعلمياً وفكرياً.

من جانبه، أكّد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي إسماعيل ياسين، أن ما يشهده العالم من تطورات هائلة ومتسارعة في علم وصناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي، يدفع المجتمع بشكل كبير، إلى الاهتمام بهذا العلم وتسخير العقبات أمام المبدعين في الوطن العربي وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مهاراتهم وإمكاناتهم في تطوير أنظمة روبوتية قادرة على تقديم الخدمات وتطوير العمل في القطاعات كافة، فقد عمدت أغلبية دول العالم الصناعي إلى الاستثمار في هذا الحقل وتسخير الإمكانات الهائلة للبحث والتطوير في مجال الروبوت إيماناً منها بأهمية هذه العلم وفائدته على البشرية وقدرته على تحسين الظروف المعيشية، مشيراً إلى أن هذه الجمعية العربية للروبوت ما هي إلا خطوة جدية وبناءة تجاه هذا الهدف الذي أصبح يشكل ضرورة حتمية ومتطلباً مهماً، والوطن العربي يزخر بالآلاف من المبدعين والمخترعين والمبتكرين وأصحاب القدرات والعقول البناءة المنتشرين في أنحاء العالم كافة.

من جانب آخر؛ أكّد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في تصريح صحفي، أن رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة هذا المؤتمر ما هي إلا انعكاسٌ لما يوليه من دعم واهتمام لهذا المجال المهم للطلاب والطالبات من خلال المبدعين والمبدعات.

وأضاف الميموني، يعد هذا المؤتمر المقام في محافظة الطائف، ولأول مرة في المملكة، تجسيداً لما تسعى له بلادنا الغالية في مجال الروبوت؛ ولذا حرصت القيادة الرشيدة -رعاها الله- على مواكبة المستقبل وفق رؤية المملكة 2030، ومنها هذا المؤتمر الذي سيعزّز مكانة المملكة في مجالي الإبداع والتقنية.