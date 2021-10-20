النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف .. "مؤتمر الروبوت" يفتح أبوابه للمبدعين وأصحاب القدرات

دشّنه الميموني برعاية الفيصل .. لتسخير العقبات وإتاحة الفرص كافة

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، دشّن صباح اليوم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، المؤتمر العربي السادس للروبوت، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية محمد النفيعي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في المحافظة.

وأوضح رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت الدكتور جار الله الغامدي، في كلمته خلال الحفل، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حثّت على الأخذ بالعلم، لكونه وسيلة للرقي وصناعة الأمجاد، مضيفاً أن الحكومة الرشيدة تبعث في الجميع الرغبة في التطور، وفي طور ذلك تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي هيئة حكومية مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الاهتمام بالعلم من القيادة كان له امتداد إيجابي في رعاية أمير منطقة مكة المكرّمة للمؤتمر العربي السادس في محافظة الطائف، مضيفاً أن مدارس صفوة الطليعة الأهلية في الطائف مضت منذ التأسيس في طريق العلم، وأنشأت وحدة منفصلة باسم وحدة الموهبة والتميز، إذ من صميم عملها اكتشاف مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم وتطوير إمكاناتهم، من خلال جعل الروبوت مساحة كبيرة في المدرسة، لإعداد جيل متميز خلقياً وعلمياً وفكرياً.

من جانبه، أكّد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي إسماعيل ياسين، أن ما يشهده العالم من تطورات هائلة ومتسارعة في علم وصناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي، يدفع المجتمع بشكل كبير، إلى الاهتمام بهذا العلم وتسخير العقبات أمام المبدعين في الوطن العربي وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مهاراتهم وإمكاناتهم في تطوير أنظمة روبوتية قادرة على تقديم الخدمات وتطوير العمل في القطاعات كافة، فقد عمدت أغلبية دول العالم الصناعي إلى الاستثمار في هذا الحقل وتسخير الإمكانات الهائلة للبحث والتطوير في مجال الروبوت إيماناً منها بأهمية هذه العلم وفائدته على البشرية وقدرته على تحسين الظروف المعيشية، مشيراً إلى أن هذه الجمعية العربية للروبوت ما هي إلا خطوة جدية وبناءة تجاه هذا الهدف الذي أصبح يشكل ضرورة حتمية ومتطلباً مهماً، والوطن العربي يزخر بالآلاف من المبدعين والمخترعين والمبتكرين وأصحاب القدرات والعقول البناءة المنتشرين في أنحاء العالم كافة.

من جانب آخر؛ أكّد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في تصريح صحفي، أن رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة هذا المؤتمر ما هي إلا انعكاسٌ لما يوليه من دعم واهتمام لهذا المجال المهم للطلاب والطالبات من خلال المبدعين والمبدعات.

وأضاف الميموني، يعد هذا المؤتمر المقام في محافظة الطائف، ولأول مرة في المملكة، تجسيداً لما تسعى له بلادنا الغالية في مجال الروبوت؛ ولذا حرصت القيادة الرشيدة -رعاها الله- على مواكبة المستقبل وفق رؤية المملكة 2030، ومنها هذا المؤتمر الذي سيعزّز مكانة المملكة في مجالي الإبداع والتقنية.

الطائف مؤتمر الروبوت خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف .. "مؤتمر الروبوت" يفتح أبوابه للمبدعين وأصحاب القدرات
سبق

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، دشّن صباح اليوم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، المؤتمر العربي السادس للروبوت، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية محمد النفيعي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في المحافظة.

وأوضح رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت الدكتور جار الله الغامدي، في كلمته خلال الحفل، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حثّت على الأخذ بالعلم، لكونه وسيلة للرقي وصناعة الأمجاد، مضيفاً أن الحكومة الرشيدة تبعث في الجميع الرغبة في التطور، وفي طور ذلك تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي هيئة حكومية مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الاهتمام بالعلم من القيادة كان له امتداد إيجابي في رعاية أمير منطقة مكة المكرّمة للمؤتمر العربي السادس في محافظة الطائف، مضيفاً أن مدارس صفوة الطليعة الأهلية في الطائف مضت منذ التأسيس في طريق العلم، وأنشأت وحدة منفصلة باسم وحدة الموهبة والتميز، إذ من صميم عملها اكتشاف مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم وتطوير إمكاناتهم، من خلال جعل الروبوت مساحة كبيرة في المدرسة، لإعداد جيل متميز خلقياً وعلمياً وفكرياً.

من جانبه، أكّد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي إسماعيل ياسين، أن ما يشهده العالم من تطورات هائلة ومتسارعة في علم وصناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي، يدفع المجتمع بشكل كبير، إلى الاهتمام بهذا العلم وتسخير العقبات أمام المبدعين في الوطن العربي وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مهاراتهم وإمكاناتهم في تطوير أنظمة روبوتية قادرة على تقديم الخدمات وتطوير العمل في القطاعات كافة، فقد عمدت أغلبية دول العالم الصناعي إلى الاستثمار في هذا الحقل وتسخير الإمكانات الهائلة للبحث والتطوير في مجال الروبوت إيماناً منها بأهمية هذه العلم وفائدته على البشرية وقدرته على تحسين الظروف المعيشية، مشيراً إلى أن هذه الجمعية العربية للروبوت ما هي إلا خطوة جدية وبناءة تجاه هذا الهدف الذي أصبح يشكل ضرورة حتمية ومتطلباً مهماً، والوطن العربي يزخر بالآلاف من المبدعين والمخترعين والمبتكرين وأصحاب القدرات والعقول البناءة المنتشرين في أنحاء العالم كافة.

من جانب آخر؛ أكّد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في تصريح صحفي، أن رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة هذا المؤتمر ما هي إلا انعكاسٌ لما يوليه من دعم واهتمام لهذا المجال المهم للطلاب والطالبات من خلال المبدعين والمبدعات.

وأضاف الميموني، يعد هذا المؤتمر المقام في محافظة الطائف، ولأول مرة في المملكة، تجسيداً لما تسعى له بلادنا الغالية في مجال الروبوت؛ ولذا حرصت القيادة الرشيدة -رعاها الله- على مواكبة المستقبل وفق رؤية المملكة 2030، ومنها هذا المؤتمر الذي سيعزّز مكانة المملكة في مجالي الإبداع والتقنية.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:44 PM

الطائف .. "مؤتمر الروبوت" يفتح أبوابه للمبدعين وأصحاب القدرات

دشّنه الميموني برعاية الفيصل .. لتسخير العقبات وإتاحة الفرص كافة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
352

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، دشّن صباح اليوم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، المؤتمر العربي السادس للروبوت، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية محمد النفيعي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في المحافظة.

وأوضح رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت الدكتور جار الله الغامدي، في كلمته خلال الحفل، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حثّت على الأخذ بالعلم، لكونه وسيلة للرقي وصناعة الأمجاد، مضيفاً أن الحكومة الرشيدة تبعث في الجميع الرغبة في التطور، وفي طور ذلك تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي هيئة حكومية مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الاهتمام بالعلم من القيادة كان له امتداد إيجابي في رعاية أمير منطقة مكة المكرّمة للمؤتمر العربي السادس في محافظة الطائف، مضيفاً أن مدارس صفوة الطليعة الأهلية في الطائف مضت منذ التأسيس في طريق العلم، وأنشأت وحدة منفصلة باسم وحدة الموهبة والتميز، إذ من صميم عملها اكتشاف مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم وتطوير إمكاناتهم، من خلال جعل الروبوت مساحة كبيرة في المدرسة، لإعداد جيل متميز خلقياً وعلمياً وفكرياً.

من جانبه، أكّد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي إسماعيل ياسين، أن ما يشهده العالم من تطورات هائلة ومتسارعة في علم وصناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي، يدفع المجتمع بشكل كبير، إلى الاهتمام بهذا العلم وتسخير العقبات أمام المبدعين في الوطن العربي وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مهاراتهم وإمكاناتهم في تطوير أنظمة روبوتية قادرة على تقديم الخدمات وتطوير العمل في القطاعات كافة، فقد عمدت أغلبية دول العالم الصناعي إلى الاستثمار في هذا الحقل وتسخير الإمكانات الهائلة للبحث والتطوير في مجال الروبوت إيماناً منها بأهمية هذه العلم وفائدته على البشرية وقدرته على تحسين الظروف المعيشية، مشيراً إلى أن هذه الجمعية العربية للروبوت ما هي إلا خطوة جدية وبناءة تجاه هذا الهدف الذي أصبح يشكل ضرورة حتمية ومتطلباً مهماً، والوطن العربي يزخر بالآلاف من المبدعين والمخترعين والمبتكرين وأصحاب القدرات والعقول البناءة المنتشرين في أنحاء العالم كافة.

من جانب آخر؛ أكّد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في تصريح صحفي، أن رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة هذا المؤتمر ما هي إلا انعكاسٌ لما يوليه من دعم واهتمام لهذا المجال المهم للطلاب والطالبات من خلال المبدعين والمبدعات.

وأضاف الميموني، يعد هذا المؤتمر المقام في محافظة الطائف، ولأول مرة في المملكة، تجسيداً لما تسعى له بلادنا الغالية في مجال الروبوت؛ ولذا حرصت القيادة الرشيدة -رعاها الله- على مواكبة المستقبل وفق رؤية المملكة 2030، ومنها هذا المؤتمر الذي سيعزّز مكانة المملكة في مجالي الإبداع والتقنية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,361
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,049
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,821

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة