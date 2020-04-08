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طوكيو تسجل 144 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

إجمالي المصابين بالفيروس في اليابان 4682 حالة

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى حصيلة إصابات يومية بوباء "كوفيد 19"، 144 حالة؛ ليتخطى إجمالي الإصابات في العاصمة حاجز الـ1300؛ وفق "سبوتنيك".

وقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس في اليابان اليوم إلى 4682 حالة؛ إثر الإعلان عن تسجيل 442 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أنها سجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 98 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد طوكيو

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طوكيو تسجل 144 إصابة بكورونا خلال يوم واحد
سبق

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى حصيلة إصابات يومية بوباء "كوفيد 19"، 144 حالة؛ ليتخطى إجمالي الإصابات في العاصمة حاجز الـ1300؛ وفق "سبوتنيك".

وقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس في اليابان اليوم إلى 4682 حالة؛ إثر الإعلان عن تسجيل 442 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أنها سجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 98 شخصًا.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:40 PM

طوكيو تسجل 144 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

إجمالي المصابين بالفيروس في اليابان 4682 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى حصيلة إصابات يومية بوباء "كوفيد 19"، 144 حالة؛ ليتخطى إجمالي الإصابات في العاصمة حاجز الـ1300؛ وفق "سبوتنيك".

وقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس في اليابان اليوم إلى 4682 حالة؛ إثر الإعلان عن تسجيل 442 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أنها سجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 98 شخصًا.

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