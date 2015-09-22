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"الشمري": اليوم الوطني ذكرى مجد وتطور في شتى المجالات بقيادة حكيمة

أكد أنها تأتي ونحن نكمل مسيرة التنمية نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة

قال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري: إن اليوم الوطني السعودي يوم متجدد وذكرى خالدة نستذكر فيها تاريخ توحيد وطننا الغالي على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي تمكن بإيمانه الراسخ بالله عز وجل، واقتداءً بنبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أن يلم الشمل ويوحد هذه البلاد تحت راية التوحيد.

وأشار المهندس الشمري إلى أن اليوم الوطني يذكرنا بأن الإيمان الصادق والهمة العالية هي طريق تحقيق الأهداف، فبعد رحلة الكفاح لتأسيس هذا الكيان العظيم، حيث بدأت قصة مسيرة تنموية شاملة على يد رجال حملوا الأمانة وكتبوا مسيرة مجد وطن، وجعلوا الوطن ميداناً لنهضة تنموية شملت جميع القطاعات والمجالات التعليمية والصناعية والزراعية والخدمية، ليسجل وطننا الغالي مكاسب تنموية وحضارية جعلته في مصافِ الدول المتقدمة.

وأضاف: اليوم نحتفل بذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين، (هي لنا دار) في ظل قيادة مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونحن نكمل مسيرة التنمية منطلقين نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة 2030 التي يقوم عليها أبناء هذا الوطن لتحقيق الأهداف التي رسمتها حكومتنا وفق خطط استراتيجية مدروسة وبتكاتف جميع أبناء هذا الوطن الكريم.

وتابع: تحل مناسبة اليوم الوطني في السعودية هذا العام في فترة ذات شأن من تاريخ المنطقة والعالم، وقيادتنا الحكيمة وبهمّة الشعب السعودي القوية استجابت للواقع العالمي وواجهت الأزمات والمتغيرات السريعة التي يعيشها العالم اليوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية والخدمية، ويعد القطاع البلدي أحد القطاعات التي أولتها القيادة الرعاية والاهتمام لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية.

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"الشمري": اليوم الوطني ذكرى مجد وتطور في شتى المجالات بقيادة حكيمة
سبق

قال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري: إن اليوم الوطني السعودي يوم متجدد وذكرى خالدة نستذكر فيها تاريخ توحيد وطننا الغالي على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي تمكن بإيمانه الراسخ بالله عز وجل، واقتداءً بنبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أن يلم الشمل ويوحد هذه البلاد تحت راية التوحيد.

وأشار المهندس الشمري إلى أن اليوم الوطني يذكرنا بأن الإيمان الصادق والهمة العالية هي طريق تحقيق الأهداف، فبعد رحلة الكفاح لتأسيس هذا الكيان العظيم، حيث بدأت قصة مسيرة تنموية شاملة على يد رجال حملوا الأمانة وكتبوا مسيرة مجد وطن، وجعلوا الوطن ميداناً لنهضة تنموية شملت جميع القطاعات والمجالات التعليمية والصناعية والزراعية والخدمية، ليسجل وطننا الغالي مكاسب تنموية وحضارية جعلته في مصافِ الدول المتقدمة.

وأضاف: اليوم نحتفل بذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين، (هي لنا دار) في ظل قيادة مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونحن نكمل مسيرة التنمية منطلقين نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة 2030 التي يقوم عليها أبناء هذا الوطن لتحقيق الأهداف التي رسمتها حكومتنا وفق خطط استراتيجية مدروسة وبتكاتف جميع أبناء هذا الوطن الكريم.

وتابع: تحل مناسبة اليوم الوطني في السعودية هذا العام في فترة ذات شأن من تاريخ المنطقة والعالم، وقيادتنا الحكيمة وبهمّة الشعب السعودي القوية استجابت للواقع العالمي وواجهت الأزمات والمتغيرات السريعة التي يعيشها العالم اليوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية والخدمية، ويعد القطاع البلدي أحد القطاعات التي أولتها القيادة الرعاية والاهتمام لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
07:43 PM

"الشمري": اليوم الوطني ذكرى مجد وتطور في شتى المجالات بقيادة حكيمة

أكد أنها تأتي ونحن نكمل مسيرة التنمية نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري: إن اليوم الوطني السعودي يوم متجدد وذكرى خالدة نستذكر فيها تاريخ توحيد وطننا الغالي على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي تمكن بإيمانه الراسخ بالله عز وجل، واقتداءً بنبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أن يلم الشمل ويوحد هذه البلاد تحت راية التوحيد.

وأشار المهندس الشمري إلى أن اليوم الوطني يذكرنا بأن الإيمان الصادق والهمة العالية هي طريق تحقيق الأهداف، فبعد رحلة الكفاح لتأسيس هذا الكيان العظيم، حيث بدأت قصة مسيرة تنموية شاملة على يد رجال حملوا الأمانة وكتبوا مسيرة مجد وطن، وجعلوا الوطن ميداناً لنهضة تنموية شملت جميع القطاعات والمجالات التعليمية والصناعية والزراعية والخدمية، ليسجل وطننا الغالي مكاسب تنموية وحضارية جعلته في مصافِ الدول المتقدمة.

وأضاف: اليوم نحتفل بذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين، (هي لنا دار) في ظل قيادة مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونحن نكمل مسيرة التنمية منطلقين نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة 2030 التي يقوم عليها أبناء هذا الوطن لتحقيق الأهداف التي رسمتها حكومتنا وفق خطط استراتيجية مدروسة وبتكاتف جميع أبناء هذا الوطن الكريم.

وتابع: تحل مناسبة اليوم الوطني في السعودية هذا العام في فترة ذات شأن من تاريخ المنطقة والعالم، وقيادتنا الحكيمة وبهمّة الشعب السعودي القوية استجابت للواقع العالمي وواجهت الأزمات والمتغيرات السريعة التي يعيشها العالم اليوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية والخدمية، ويعد القطاع البلدي أحد القطاعات التي أولتها القيادة الرعاية والاهتمام لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية.

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