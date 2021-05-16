صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، الرائد عبدالله محمد العشوي، بأن الجهات المختصة ضبطت (53) مواطنًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي يسهم عدم التقيُّد بها في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)، ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

شرطة نجران تضبط 53 مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-16 صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، الرائد عبدالله محمد العشوي، بأن الجهات المختصة ضبطت (53) مواطنًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي يسهم عدم التقيُّد بها في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)، ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 11:28 PM

شرطة نجران تضبط 53 مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية تم اتخاذ الإجراءات النظامية





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صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، الرائد عبدالله محمد العشوي، بأن الجهات المختصة ضبطت (53) مواطنًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي يسهم عدم التقيُّد بها في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)، ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.