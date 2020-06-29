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"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

قصة حالة.. هكذا تمكّنت شابة خالطت حالة بالعمل من إنقاذ أسرتها من كورونا

حافظت على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها ولم تنقل العدوى

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي.

وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصة حالة.. هكذا تمكّنت شابة خالطت حالة بالعمل من إنقاذ أسرتها من كورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي.

وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:14 PM
اخر تعديل
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
05:03 PM

قصة حالة.. هكذا تمكّنت شابة خالطت حالة بالعمل من إنقاذ أسرتها من كورونا

حافظت على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها ولم تنقل العدوى

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
3,879

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي.

وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.

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