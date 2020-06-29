وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي.

قصة حالة.. هكذا تمكّنت شابة خالطت حالة بالعمل من إنقاذ أسرتها من كورونا محمد المواسي سبق 2020-06-29 كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي. وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 04:14 PM

اخر تعديل 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 05:03 PM

قصة حالة.. هكذا تمكّنت شابة خالطت حالة بالعمل من إنقاذ أسرتها من كورونا حافظت على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها ولم تنقل العدوى





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كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي.

وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.