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"تعليم الطائف": تصادم حافلة المعلمات بجمل سائب خلّف إصابة واحدة للسائق

تأكيدًا لما نشرته‎ "سبق".. نجاة المعلمات الـ6.. و"اللهيبي" تابع الواقعة

أوضحت إدارة تعليم الطائف، أن الحادث الذي وقع صباح اليوم لحافلة معلمات على طريق عشيرة- المحاني، بعد اصطدامها بجمل سائب أثناء توجههن إلى مدرستهن بحفر كشب شمال الطائف، لم يصب أيًّا منهن بأذى؛ فيما أصيب سائق الحافلة إصابة متوسطة.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق" بعنوان "جمل سائب يتسبب في حادث مروري لحافلة معلمات ويصيب سائقها بالطائف".

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، سلامة المعلمات البالغ عددهن 6 معلمات؛ باستثناء سائق المركبة الذي أصيب بإصابات متوسطة نُقل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة، فيما واصلت المعلمات عملهن ويومهن الدراسي بالمدرسة، فيما تابع المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي حالة المعلمات، واطمأن على صحتهن، ووجّه بتقديم كل الخدمات اللازمة لهن متمنيًا السلامة للجميع.

إدارة تعليم الطائف الطائف حادث مروري حافلة معلمات جمل سائب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الطائف": تصادم حافلة المعلمات بجمل سائب خلّف إصابة واحدة للسائق
سبق

أوضحت إدارة تعليم الطائف، أن الحادث الذي وقع صباح اليوم لحافلة معلمات على طريق عشيرة- المحاني، بعد اصطدامها بجمل سائب أثناء توجههن إلى مدرستهن بحفر كشب شمال الطائف، لم يصب أيًّا منهن بأذى؛ فيما أصيب سائق الحافلة إصابة متوسطة.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق" بعنوان "جمل سائب يتسبب في حادث مروري لحافلة معلمات ويصيب سائقها بالطائف".

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، سلامة المعلمات البالغ عددهن 6 معلمات؛ باستثناء سائق المركبة الذي أصيب بإصابات متوسطة نُقل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة، فيما واصلت المعلمات عملهن ويومهن الدراسي بالمدرسة، فيما تابع المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي حالة المعلمات، واطمأن على صحتهن، ووجّه بتقديم كل الخدمات اللازمة لهن متمنيًا السلامة للجميع.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:14 PM

"تعليم الطائف": تصادم حافلة المعلمات بجمل سائب خلّف إصابة واحدة للسائق

تأكيدًا لما نشرته‎ "سبق".. نجاة المعلمات الـ6.. و"اللهيبي" تابع الواقعة

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سعود الدعجاني - الطائف
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3,114

أوضحت إدارة تعليم الطائف، أن الحادث الذي وقع صباح اليوم لحافلة معلمات على طريق عشيرة- المحاني، بعد اصطدامها بجمل سائب أثناء توجههن إلى مدرستهن بحفر كشب شمال الطائف، لم يصب أيًّا منهن بأذى؛ فيما أصيب سائق الحافلة إصابة متوسطة.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق" بعنوان "جمل سائب يتسبب في حادث مروري لحافلة معلمات ويصيب سائقها بالطائف".

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، سلامة المعلمات البالغ عددهن 6 معلمات؛ باستثناء سائق المركبة الذي أصيب بإصابات متوسطة نُقل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة، فيما واصلت المعلمات عملهن ويومهن الدراسي بالمدرسة، فيما تابع المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي حالة المعلمات، واطمأن على صحتهن، ووجّه بتقديم كل الخدمات اللازمة لهن متمنيًا السلامة للجميع.

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